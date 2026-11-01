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Тревoга в Румъния: Вдигнаха F-16 заради дронове край границата

Румънските военновъздушни сили вдигнаха по тревога и хеликоптер IAR-330 SOCAT. RO-Alert беше задействан в шест окръга в североизточната част на страната

1 ноември 2026, 09:32
Тревoга в Румъния: Вдигнаха F-16 заради дронове край границата
Източник: IStock
  • Два дрона са нарушили въздушното пространство на Румъния, което е довело до вдигането на четири изтребителя F-16 и хеликоптер IAR-330 SOCAT.
  • В шест окръга е задействана системата RO-Alert, след като единият дрон напуснал страната, а другият бил засечен между Васлуй и Бакъу.
  • Не са съобщени паднали летателни апарати, а предупрежденията към населението са отменени.

Два дрона са навлезли неразрешено във въздушното пространство на Румъния в североизточната част на страната снощи. В отговор румънските военновъздушни сили са вдигнали във въздуха четири изтребителя F-16 и един хеликоптер IAR-330 SOCAT, съобщи Министерството на националната отбрана на Румъния (MApN).

Заради инцидента е задействана системата за предупреждение на населението RO-Alert. Съобщения са изпратени до жителите на шест окръга – Яш, Нямц, Васлуй, Ботошани, Бакъу и Сучава.

Дрон навлезе във въздушното пространство на Румъния, вдигнаха два F-16

Според официалното съобщение на румънското военно министерство радарните системи са засекли два безпилотни летателни апарата, които са навлезли без разрешение в националното въздушно пространство.

„За наблюдение и овладяване на ситуацията румънските военновъздушни сили вдигнаха от земята четири самолета F-16, намиращи се на бойно дежурство по мисията за въздушна полиция, от 71-ва авиобаза Къмпия Турзий и 86-а авиобаза Борча, както и хеликоптер IAR-330 SOCAT“, се посочва в съобщението на Министерството на националната отбрана.

Националният военен команден център е уведомил Генералния инспекторат за извънредни ситуации (IGSU), за да бъдат предприети превантивни мерки за предупреждение на населението в шестте засегнати окръга.

Румъния вдигна четири изтребителя днес заради дронове

По данни на военното министерство единият от дроновете е напуснал въздушното пространство на Румъния, докато вторият е бил засечен за последно в района между окръзите Васлуй и Бакъу. „Не са докладвани падания на летателни апарати“, уточняват от министерството. Мерките за предупреждение на населението са отменени в 19:19 часа местно време.

Румънското Министерство на националната отбрана съобщава, че продължава постоянното наблюдение на въздушната обстановка в зоната на своята отговорност и поддържа връзка със съюзническите структури, които информира в реално време за развитието на подобни ситуации.

Източник: БГНЕС    
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