Тревoга в Румъния: Вдигнаха F-16 заради дронове край границата

Два дрона са нарушили въздушното пространство на Румъния, което е довело до вдигането на четири изтребителя F-16 и хеликоптер IAR-330 SOCAT.

В шест окръга е задействана системата RO-Alert, след като единият дрон напуснал страната, а другият бил засечен между Васлуй и Бакъу.

Не са съобщени паднали летателни апарати, а предупрежденията към населението са отменени.

🇷🇴🔴 Romania scrambled two F-16 fighter jets and an IAR-330 SOCAT attack helicopter after radar systems detected a drone near the Moldovan border. Emergency RO-Alert warnings were issued to residents across five Romanian counties: Iași, Neamț, Vaslui, Botoșani and Bacău. Romanian air defenses were placed on alert following the detection. — DDF NEWS (@ddfmarketing1) October 31, 2026

Два дрона са навлезли неразрешено във въздушното пространство на Румъния в североизточната част на страната снощи. В отговор румънските военновъздушни сили са вдигнали във въздуха четири изтребителя F-16 и един хеликоптер IAR-330 SOCAT, съобщи Министерството на националната отбрана на Румъния (MApN).

Заради инцидента е задействана системата за предупреждение на населението RO-Alert. Съобщения са изпратени до жителите на шест окръга – Яш, Нямц, Васлуй, Ботошани, Бакъу и Сучава.

Дрон навлезе във въздушното пространство на Румъния, вдигнаха два F-16

Според официалното съобщение на румънското военно министерство радарните системи са засекли два безпилотни летателни апарата, които са навлезли без разрешение в националното въздушно пространство.

„За наблюдение и овладяване на ситуацията румънските военновъздушни сили вдигнаха от земята четири самолета F-16, намиращи се на бойно дежурство по мисията за въздушна полиция, от 71-ва авиобаза Къмпия Турзий и 86-а авиобаза Борча, както и хеликоптер IAR-330 SOCAT“, се посочва в съобщението на Министерството на националната отбрана.

Националният военен команден център е уведомил Генералния инспекторат за извънредни ситуации (IGSU), за да бъдат предприети превантивни мерки за предупреждение на населението в шестте засегнати окръга.

Румъния вдигна четири изтребителя днес заради дронове

По данни на военното министерство единият от дроновете е напуснал въздушното пространство на Румъния, докато вторият е бил засечен за последно в района между окръзите Васлуй и Бакъу. „Не са докладвани падания на летателни апарати“, уточняват от министерството. Мерките за предупреждение на населението са отменени в 19:19 часа местно време.

Румънското Министерство на националната отбрана съобщава, че продължава постоянното наблюдение на въздушната обстановка в зоната на своята отговорност и поддържа връзка със съюзническите структури, които информира в реално време за развитието на подобни ситуации.