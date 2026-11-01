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Зендая изуми феновете с култов тоалет на Хали Бери от 2000 г. за Хелоуин

За тазгодишния Хелоуин Зендая отново зашемети феновете си, превъплъщавайки се в холивудската си икона Холи Бери. Актрисата пресъздаде емблематичния тоалет, с който звездата блесна на червения килим през 2000 г.

1 ноември 2026, 10:06
Зендая изуми феновете с култов тоалет на Хали Бери от 2000 г. за Хелоуин
Източник: Getty

З ендая отново доведе феновете си до възторг, пренасяйки модата от началото на 2000-те години за Хелоуин. 30-годишната актриса се превъплъти в холивудската си икона Хaли Бери, пресъздавайки емблематичния тоалет, който носителката на „Оскар“ облече на червения килим за премиерата на първия филм „Х-Мен“ през 2000 г, пише Page Six.

Дългогодишният стилист на Зендая, Лоу Роуч, публикува в Instagram снимки на звездата от „Дюн“, облечена в оригиналния винтидж комплект от две части на модна къща Lanvin - жълто горнище на бански с геометрични шарки и съчетаващ се панталон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Втора поредна почит към модната икона

Това не е първият път, в който Зендая отдава почит на стила на Холи Бери. Само преди месец, по време на церемонията по връчването на наградите „Еми“, Зендая завладя червения килим с рокля на Prada, вдъхновена от визията на Бери на премиерата на филма за Джеймс Бонд „Умирай днес“ от 2002 г.

Тогава Зендая се появи и с къса подстрижка тип „пикси“, абсолютно идентична с легендарната прическа на Бери от онези години. Самата Хaли Бери не скри възхищението си от младата си колежка и я похвали публично в социалните мрежи с думите, че е „съсипала конкуренцията за вечерта“.

Модна икона: Зендая превзе наградите „Еми“ с визия, вдъхновена от Хали Бери

Сянка над личния живот на Хaли Бери

Докато Зендая обира аплодисментите с нейните визии, самата Хaли Бери преминава през труден период. 60-годишната актриса се намира в разгара на оспорвана съдебна битка за попечителство над 13-годишния си син Масео с бившия си съпруг Оливие Мартинес, като съдът наскоро постанови съвместно правно попечителство между двамата родители.

Източник: Page Six    
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