България

415 сигнала за изборни нарушения са получени към 8:00 ч. в МВР

От тях 305 са за купуване на гласове, 34 - за неправомерна агитация, един - за корпоративен вот, а останалите 75 са за други нарушения, свързани с изборния процес

Обновена преди 2 часа / 1 ноември 2026, 09:06
415 сигнала за изборни нарушения са получени към 8:00 ч. в МВР
Източник: БТА

И зборният ден за балотажа на президентските избори започна в спокойна обстановка. Всички избирателни секции са отворили и са предадени на съответните секционни избирателни комисии. Към началото на гласуването не са регистрирани нарушения или проблеми, които да възпрепятстват изборния процес.

Въпреки това към 8:00 ч. на 1 ноември в структурите на МВР са постъпили общо 415 сигнала за нарушения на изборното законодателство и политическите права на гражданите. От тях 305 са за купуване на гласове, 34 – за неправомерна агитация, един – за корпоративен вот, а останалите 75 са за други нарушения, свързани с изборния процес.

Най-много сигнали са получени в Бургас – 97, Враца – 70, и Стара Загора – 44.

Образувани са осем наказателни производства. Шест от тях се разследват по общия ред по чл. 167–169г от Наказателния кодекс, а две са бързи производства.

Съставени са общо 1822 предупредителни протокола по чл. 65 от Закона за МВР. Най-много са в София – 437, Пловдив – 267, и Пазарджик – 226.

На територията на страната са проведени 346 специализирани полицейски операции за превенция и противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите. Задържани са 10 души по Закона за МВР, а органите на реда са оказали 12 съдействия на районни и секционни избирателни комисии.

  • 393 сигнала от началото на предизборната кампания

Към 31 октомври, деня преди балотажа, в МВР са били получени 393 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите, съобщиха от министерството.

От тях 292 са били за купуване на гласове, 27 – за неправомерна агитация, два – за корпоративен вот, а 72 – за други нарушения, свързани с изборния процес.

Към тази дата са били образувани осем наказателни производства, съставени са 1691 предупредителни протокола и са проведени 340 специализирани полицейски операции в страната.

Данните показват увеличение на броя на сигналите с 22 спрямо 31 октомври, на предупредителните протоколи – със 131, а на специализираните операции – с шест.

  • Над 250 сигнала към 28 октомври

Към 28 октомври сигналите в МВР за изборни нарушения са били 254. Образуваните наказателни производства са били шест, а съставените предупредителни протоколи – 1311. Тогава на територията на страната са били проведени 204 специализирани полицейски операции, припомня БТА.

Източник: БТА/Константин Костов; МВР    
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