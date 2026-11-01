Изкусителна и дяволски секси: Ирина Шейк зашемети с провокативна визия за Хелоуин

И рина Шейк отново заслужи титлата на една от най-атрактивните звезди за Хелоуин. 39-годишният руски супермодел вдигна температурата в социалните мрежи, споделяйки кадри с изключително секси превъплъщение - тя заложи на класически, но изключително провокативен образ на дявол.

За празничната вечер Ирина бе избрала червен тоалет по тялото, който подчертаваше перфектната ѝ фигура, съчетан с характерните дяволски рога и фатално излъчване. Снимките ѝ за броени часове събраха стотици хиляди харесвания и бурни реакции от феновете ѝ.

Кралицата на Хелоуин провокациите

Това далеч не е първият път, в който брюнетката прави фурор за празника. През годините Шейк е печелила овациите с различни дръзки и разголени костюми, но този път дяволската ѝ визия определено надмина очакванията на последователите ѝ.

Irina Shayk as a devil https://t.co/kI5o7nM24O — DAILY CELEBZ (@beautifulcelebz) November 1, 2026

В коментарите под публикацията почитателите ѝ не спестиха superlтивите си:

„Най-сексапилният дявол на планетата!“, „Ирина отново открадна шоуто“ и „Никой друг не може да изглежда толкова горещо“, гласят част от възхитените отзиви.

Празник в компанията на Брадли Купър и дъщеря им

Bradley Cooper and Irina Shayk continue their adorable co-parenting ritual! The two were once again captured going out with their daughter in NYC for Halloween as Cooper was seen dressed in a white ghostly phantom costume and Shayk wore a red latex devil-inspired catsuit. https://t.co/LjkxcCGe1a — MTN (@movietv_news) November 1, 2026

Въпреки провокативните си онлайн изяви, Ирина съчета празника със семейни задължения. В Ню Йорк тя бе засечена да празнува и да обикаля за лакомства заедно с 9-годишната си дъщеря Леа и бившия си партньор Брадли Купър. Двамата продължават да поддържат отлични отношения в името на детето си и често споделят подобни моменти заедно.