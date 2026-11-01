Ултиматумът, който спаси брака им: Майкъл Дъглас скъсал с 5 жени заради Катрин Зита-Джонс

Х оливудската легенда Майкъл Дъглас прави откровено признание в новата си автобиографична книга „One Helluva Ride“ (Едно лудо пътуване) - той е щял да изпусне шанса си за щастлив брак с Катрин Зита-Джонс, ако не е изпълнил ултиматума, поставен от нея в самото начало на връзката им, пише HELLO!.

В гостуването си в „Шоуто на Греъм Нортън“ актьорът сподели, че когато се запознал с Катрин, той е имал паралелни връзки с цели пет различни жени в различни градове.

Catherine Zeta-Jones’ ultimatum to Michael Douglas over their romance revealed https://t.co/bSopiBIJnC https://t.co/cEZ5LcJmHN — New York Post (@nypost) October 30, 2026

„Изчисти живота си, ако искаш да си с мен“

След развода си с първата си съпруга Диандра Лукър, Дъглас се наслаждавал на свободата си:

„Бях разведен и се виждах с няколко жени по онова време. Уверявах се, че живеят в различни градове - струваше ми се като уважителен начин да не съм моногамен. Нито една от тях не искаше сериозно обвързване“, признава той.

Катрин Зита-Джонс обаче категорично отказала да бъде част от подобна харемна схема. Когато усетила, че между тях има химия, тя му поставила рязък ултиматум: „Ако ще правим това, трябва да си изчистиш живота. Не се срещам с теб, ако излизаш с други. Или продължаваш с тях, или приключваш всичко и си с мен.“

Michael Douglas reveals what saved his marriage to Catherine Zeta-Jones after shocking split https://t.co/KYfhdXzMOI https://t.co/44TvZrIRCl — New York Post (@nypost) October 13, 2026

Решението за актьора било светкавично: той провел пет телефонни разговора, за да скъса с всички останали жени, за да спечели сърцето на Катрин.

„Любов от пръв поглед на екрана“

В мемоарите си носителят на „Оскар“ описва и момента, в който е разбрал, че това е жената на живота му: „Никога преди не се бях влюбвал във филмов екран. Докато не видях Катрин. Тя притежаваше магия, която надхвърляше обикновената красота. Бях сигурен, че тя е Единствената. Това е момент, който се случва веднъж в живота, ако си късметлия“.

Двамата вдигнаха пищна сватба в Ню Йорк през ноември 2000 г. Втората им младост и семейният живот се радват на стабилност вече 26 години, въпреки че през 2013 г. имаха кратка шестмесечна раздяла. Днес те са родители на две пораснали деца - Дънкан (26 г.) и Карис (23 г.), а тайната на дългия им брак според тях се крие във взаимното уважение, хумора и забавленията заедно.