Тежката катастрофа край Костинброд: Загинал е шофьорът на леката кола, тялото му е открито овъглено

В одачът на лекия автомобил е загинал при тежката катастрофа край Костинброд, след като колата му се е ударила в тежкотоварен камион с ремарке и се е запалила. Тялото на шофьора е открито овъглено в автомобила, съобщиха от МВР.

Тежка катастрофа край Костинброд: Кола се вряза под ТИР, има загинали

Източник: Василена Василева/Vesti.bg

Инцидентът е станал около 19:00 ч. в събота, 31 октомври, в района на отбивката за Костинброд, на бул. „Европа“. По данни на полицията лек автомобил с ловешка регистрация се е ударил в паркиран вдясно от пътното платно товарен камион с ремарке. В резултат на сблъсъка колата се е запалила, а водачът е загинал на място.

Източник: Василена Василева/Vesti.bg

Какво се знае за катастрофата?

По-рано Vesti.bg съобщи за тежкия инцидент, след като очевидци и източници от мястото разказаха за лек автомобил, врязал се под ремаркето на тир. По първоначална, непотвърдена информация колата се е движела с висока скорост в посока София, а шофьорът е загубил контрол над управлението.

Източник: Василена Василева/Vesti.bg

На мястото бяха изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешната помощ. В района беше извършен оглед, а движението в участъка се осъществяваше с повишено внимание и се регулираше от екипи на „Пътна полиция“.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването трябва да установи точните обстоятелства и причините за катастрофата.