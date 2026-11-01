Невиждан шок на Хелоуин: Хайди Клум се появи като... отрязана човешка ръка

Н има наистина е Хелоуин без Хайди Клум?

Супермоделът, която стана известна с прекомерно екстравагантните си костюми, се завърна за поредна година с годишното си парти за Хелоуин, като този път избра да се облече като реалистично изглеждаща отрязана човешка ръка.

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На миналогодишното парти Клум беше дегизирана като митологичното чудовище Медуза, с украшение за глава с гърчещи се змии и влачеща се опашка, докато съпругът ѝ, Том Каулиц, беше облечен като древногръцки войник, когото тя е вкаменила. В крайна сметка е бил необходим екип от 15 художници, за да създаде костюма ѝ, сподели Клум пред Variety на събитието през 2025 г.

Heidi Klum arrives as a severed human hand at her Halloween party in New York City https://t.co/NrjMIFyFPC — Variety (@Variety) November 1, 2026

„Все още трябва да има хора, които да създават моменти с истински хора... за мен това е като красиво изкуство“, каза тя.

Запитана за сложната си визия, тя сподели: „Това е добро само за нощта. Тази вечер. Всичко отива в канала, така да се каже, под душа“.

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Тазгодишното празненство отбеляза 25-ата година от партито за Хелоуин на Клум. Някои от предишните ѝ визии включват забележителни герои като Е. Т., Фиона от „Шрек“, Джесика Рабит и върколака от „Thriller“ на Майкъл Джексън, както и същества като паун, червей и пеперуда.

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По-рано тази година Клум беше водеща на 22-рия сезон на „Project Runway“, където също така бе жури заедно с Нина Гарсия и Лоу Роуч. Клум се завърна в поредицата за модни състезания миналата година, след като я напусна през 2018 г. Преди оттеглянето си тя беше водеща на шоуто в продължение на 16 сезона от дебюта му през 2004 г. по Bravo.

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Заедно с Тим Гън, Клум създаде ново състезателно шоу за мода, озаглавено „Making the Cut“ за Prime Video през 2020 г., което продължи три сезона.