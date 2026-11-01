Любопитно

Невиждан шок на Хелоуин: Хайди Клум се появи като... отрязана човешка ръка

Кралицата на трансформациите отново взриви нощта на Хелоуин с невиждана визия за 25-ото си юбилейно парти. Вижте в какво се превърна супермоделът този път и защо изработката на костюма ѝ отново отне отбор от десетки художници

1 ноември 2026, 08:52
Невиждан шок на Хелоуин: Хайди Клум се появи като... отрязана човешка ръка
Източник: Getty Images

Н има наистина е Хелоуин без Хайди Клум?

Супермоделът, която стана известна с прекомерно екстравагантните си костюми, се завърна за поредна година с годишното си парти за Хелоуин, като този път избра да се облече като реалистично изглеждаща отрязана човешка ръка.

Звездите на Хелоуин - кои костюми наистина шокираха тази година?

На миналогодишното парти Клум беше дегизирана като митологичното чудовище Медуза, с украшение за глава с гърчещи се змии и влачеща се опашка, докато съпругът ѝ, Том Каулиц, беше облечен като древногръцки войник, когото тя е вкаменила. В крайна сметка е бил необходим екип от 15 художници, за да създаде костюма ѝ, сподели Клум пред Variety на събитието през 2025 г.

„Все още трябва да има хора, които да създават моменти с истински хора... за мен това е като красиво изкуство“, каза тя.

Запитана за сложната си визия, тя сподели: „Това е добро само за нощта. Тази вечер. Всичко отива в канала, така да се каже, под душа“.

„Ще има много кръв“: Хайди Клум подсказа какъв ще бъде костюмът ѝ за Хелоуин

Тазгодишното празненство отбеляза 25-ата година от партито за Хелоуин на Клум. Някои от предишните ѝ визии включват забележителни герои като Е. Т., Фиона от „Шрек“, Джесика Рабит и върколака от „Thriller“ на Майкъл Джексън, както и същества като паун, червей и пеперуда.

Кралицата на Хелоуин: Хайди Клум изуми като Медуза

По-рано тази година Клум беше водеща на 22-рия сезон на „Project Runway“, където също така бе жури заедно с Нина Гарсия и Лоу Роуч. Клум се завърна в поредицата за модни състезания миналата година, след като я напусна през 2018 г. Преди оттеглянето си тя беше водеща на шоуто в продължение на 16 сезона от дебюта му през 2004 г. по Bravo.

„Хайде, Барби, да отидем на "Грами“: Хайди Клум с най-провокативната си визия на червения килим

Заедно с Тим Гън, Клум създаде ново състезателно шоу за мода, озаглавено „Making the Cut“ за Prime Video през 2020 г., което продължи три сезона.

Кралицата на Хелоуин: Ужас, кръв и отрязана ръка - как се превъплъти Хайди Клум тази година
15 снимки
Хайди Клум
Хайди Клум
Хайди Клум
Хайди Клум
Източник: Variety    
Хайди Клум Хелоуин костюми парти супермодел отрязана ръка Медуза Том Каулиц Project Runway екстравагантност
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Избирателната активност на балотажа към 11:00 ч. по данни на

Избирателната активност на балотажа към 11:00 ч. по данни на "Мяра"

Невиждан шок на Хелоуин: Хайди Клум се появи като... отрязана човешка ръка

Невиждан шок на Хелоуин: Хайди Клум се появи като... отрязана човешка ръка

Тежката катастрофа край Костинброд: Загинал е шофьорът на леката кола, тялото му е открито овъглено

Тежката катастрофа край Костинброд: Загинал е шофьорът на леката кола, тялото му е открито овъглено

Изкусителна и дяволски секси: Ирина Шейк зашемети с провокативна визия за Хелоуин

Изкусителна и дяволски секси: Ирина Шейк зашемети с провокативна визия за Хелоуин

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Какви опасности за животните крият басейните през лятото

Какви опасности за животните крият басейните през лятото

dogsandcats.bg
Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET
Ексклузивно

Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET

Преди 1 ден
Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити
Ексклузивно

Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити

Преди 1 ден
В Русия вече тайно тече нова мобилизация
Ексклузивно

В Русия вече тайно тече нова мобилизация

Преди 1 ден
В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57
Ексклузивно

В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Илияна Йотова: Нека дъждът не спира хората да упражнят правото си на глас

Илияна Йотова: Нека дъждът не спира хората да упражнят правото си на глас

България Преди 34 минути

Илияна Йотова гласува с машина в столицата, коментира бюджета и призова за висока избирателна активност въпреки лошото време

„Не исках да нараня никого“: Проговори холивудската звезда, вилняла на борда на самолет

„Не исках да нараня никого“: Проговори холивудската звезда, вилняла на борда на самолет

Свят Преди 44 минути

Селма Блеър публикува емоционално видео след ареста си за нападение над медицинско лице, а адвокатите ѝ обвиниха пропуснати лекарства

Откритият в Сахара метеорит "Тегаза 001" се оказа една от най-старите скали от Марс

Откритият в Сахара метеорит "Тегаза 001" се оказа една от най-старите скали от Марс

Любопитно Преди 57 минути

Червеникави метеоритни фрагменти, намерени в Сахара, се оказаха 4,1-милиардна „машина на времето“ от Марс, доказваща наличието на изобилна вода и процес найновото ѝ изпаряване в Космоса в зората на планетата

<p>Скъп обходен път за руската пшеница: Москва тества износ през Арктика</p>

Русия е принудена да изнася зърно през Арктика на фона на продължаващите инциденти в Черно море

Свят Преди 1 час

Земеделските производители изнасят продукцията си през пристанища на хиляди километри от местата, където е отгледана, което увеличава разходите за чуждестранните купувачи

Раду от „Игри на волята“ за предателствата, доверието и отношенията извън Арената

Раду от „Игри на волята“ за предателствата, доверието и отношенията извън Арената

Любопитно Преди 1 час

Изнервен избирател скъса разписката от машината, хвърли я на земята

Изнервен избирател скъса разписката от машината, хвърли я на земята

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в избирателна секция № 49 в новозагорското село Еленово

Костадин Костадинов

Костадин Костадинов упражни правото си на глас

България Преди 1 час

Отказът от политически дебати отказа хората да гласуват, каза Костадинов

Гюров: Гласувах за една сигурна, стабилна и европейска България

Гюров: Гласувах за една сигурна, стабилна и европейска България

България Преди 1 час

Той призова гражданите да излязат и да упражнят своя вот

Зендая изуми феновете с култов тоалет на Хали Бери от 2000 г. за Хелоуин

Зендая изуми феновете с култов тоалет на Хали Бери от 2000 г. за Хелоуин

Любопитно Преди 1 час

За тазгодишния Хелоуин Зендая отново зашемети феновете си, превъплъщавайки се в холивудската си икона Холи Бери. Актрисата пресъздаде емблематичния тоалет, с който звездата блесна на червения килим през 2000 г.

Георги Кандев упражни правото си на глас

Георги Кандев: Призовавам всички да гласуват за бъдещето

България Преди 1 час

,

"Дойдох като себе си": Доналд Тръмп иронизира скъпите костюми на Хелоуин

Любопитно Преди 2 часа

На шумно Hелоуин парти в Мар-а-Лаго Доналд Тръмп се появи без маска, заявявайки пред репортерите: „Дойдох като себе си“. Президентът се подигра с богаташите, които прекарват часове в подготовка

Тревoга в Румъния: Вдигнаха F-16 заради дронове край границата

Тревoга в Румъния: Вдигнаха F-16 заради дронове край границата

Свят Преди 2 часа

Румънските военновъздушни сили вдигнаха по тревога и хеликоптер IAR-330 SOCAT. RO-Alert беше задействан в шест окръга в североизточната част на страната

<p>Фалшива огърлица за 10 000 евро и фатален край: Какво се знае за убийството на Олга в Кипър</p>

Фалшива огърлица за 10 000 евро и фатален край: Какво се знае за убийството на Олга Василиева в Кипър

Свят Преди 2 часа

Финансови разногласия, предполагаема измама с бижу и опит за напускане на страната - какво разкриват кипърските медии за случая, разтърсил Лимасол

Секции без ток и проблеми с машините: ЦИК с информация за началото на изборния ден

Секции без ток и проблеми с машините: ЦИК с информация за началото на изборния ден

България Преди 2 часа

Има и множество промени в съставите на секционните избирателни комисии (СИК)

415 сигнала за изборни нарушения са получени към 8:00 ч. в МВР

415 сигнала за изборни нарушения са получени към 8:00 ч. в МВР

България Преди 2 часа

От тях 305 са за купуване на гласове, 34 - за неправомерна агитация, един - за корпоративен вот, а останалите 75 са за други нарушения, свързани с изборния процес

Ивайло Мирчев: Гласувах за свободна, европейска и демократична България

Ивайло Мирчев: Гласувах за свободна, европейска и демократична България

България Преди 3 часа

Според него страната се нуждае от проевропейски президент за следващите 5 години

Всичко от днес

От мрежата

11 рошави породи кучета, които приличат на очарователни малки върколаци

dogsandcats.bg

Какво не знаем за породата Американско були, забранена във Великобритания

dogsandcats.bg
1

Циклон с интензивни есенни дъждове

sinoptik.bg
1

"Не се сърди, човече" в теснолинейката

sinoptik.bg

Раду от „Игри на волята“ за загубата с Пелипенко и напрежението с Рълев

Edna.bg

Бруклин Бекъм защити любовта си към Никола Пелц: Обсебен съм от жена си и не ми пука

Edna.bg

Избирателната активност на балотажа към 11:00 ч.

Nova.bg

За какво гласуват политиците днес

Nova.bg