Секции без ток и проблеми с машините: ЦИК с информация за началото на изборния ден

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В сички избирателни секции в страната са отворили и няма такива, в които гласуването да не е започнало. Това съобщи говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова на брифинг за втория тур на президентските избори.

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Въпреки нормалното начало на изборния ден на няколко места са възникнали проблеми с електрозахранването. В цялата община Сливница първоначално е нямало ток, но електрозахранването вече е възстановено. Машините са работили на батерии, като само в една секция се е преминало към гласуване с хартиени бюлетини, тъй като батерията не е издържала.

Ток няма и в четири секции в село Мало Конаре, както и в две секции в Силистра. В две села в Пазарджишко също е имало проблеми и там се е преминало към хартиено гласуване.

Авария с електрозахранването е регистрирана и в селата Мостица и Черешница в област Кърджали. Към момента токът все още не е възстановен, но машините продължават да работят на батерии.

Близо 60 смени в секционните комисии в София

Най-много промени в съставите на секционните избирателни комисии (СИК) от сряда до днес има в 24-ти районен избирателен район (РИК) в София – близо 60 души. Смени са извършени и във Враца, Габрово, Ловеч, Плевен, Пловдив, Разград, Хасково и Търговище.

По думите на Балова тези промени не са попречили изборният ден да започне навреме и нормално. Към момента в ЦИК не са постъпили жалби и сигнали.

Изборният ден започна в 7:00 ч. и трябва да приключи в 20:00 ч. Той може да бъде удължен до 21:00 ч., ако пред секциите има негласували избиратели, които чакат да упражнят правото си на глас.

В секциите извън страната гласуването също започна в 7:00 ч. местно време и приключва в 20:00 ч., като при необходимост може да продължи до 21:00 ч. Най-късно изборният ден ще приключи в 17:00 ч. местно време в американските щати Калифорния и Невада.

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Близо 6,6 млн. души имат право на глас

Право да участват във втория тур на президентските избори имат общо 6 млн. и 590 хил. български граждани.

За балотажа са разкрити 12 683 секции в страната и чужбина. Машините за гласуване са общо 11 900. Българите зад граница могат да гласуват в 613 секции, като в 242 от тях има машини. В 3068 секции в страната и чужбина ще се гласува с хартиени бюлетини.

Разкрити са и 262 подвижни избирателни секции.

ЦИК трябва да обяви окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент в срок до три дни след изборния ден.

ЦИК с допълнителни указания за машинното гласуване

За гарантиране на нормалното протичане на машинното гласуване са изпратени допълнителни указания до общините и районните избирателни комисии, съобщи Балова.

Сред основните препоръки към избирателите е да не издърпват разписката и да не изваждат картата, преди процесът по гласуване да е приключил. В секциите до машините са поставени инструкции с последователните стъпки, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде отчетен успешно гласът.

При технически проблеми през изборния ден те могат да бъдат отстранени от центъра за поддръжка, осигурен от „Сиела Норма“.

Избирател може да гласува повторно, ако процесът не е приключил успешно и не е издадена цяла контролна разписка. Това се отнася за случаите, когато няма звуков сигнал, разписката не е отрязана или избирателят е извадил картата, преди гласуването да е приключило.

Ако машината сигнализира, че гласът е отменен, или покаже съобщение за грешка, това означава, че вотът не е отчетен. В такъв случай избирателят трябва да се обърне към членовете на СИК и може да гласува отново. Всички технически проблеми се документират съгласно указанията на ЦИК.

Изпратени са и допълнителни инструкции за действията на секционните комисии при технически затруднения и прекъсване на електрозахранването. Специално внимание е отделено на опазването на тайната на вота. Когато липсват стандартните паравани, комисиите трябва да организират пространството около машините така, че гласуването да остане тайно, без да се възпрепятства наблюдението на изборния процес.

Как ще гласуват хората с увреждания?

За хората със зрителни увреждания са отпечатани 1500 тактилни шаблона. Те могат да се използват само в секциите, в които се гласува с хартиени бюлетини.

Местата за гласуване на хората с увреждания са същите като на първия тур и са обявени на интернет страниците на съответните районни избирателни комисии. Всеки избирател със зрително увреждане или затруднения в придвижването може сам да избере в коя секция да гласува.

Гласуването с придружител е разрешено само по здравословни причини, но не и поради неграмотност. Един човек може да придружава не повече от двама избиратели.

Гласуването в чужбина започна от Нова Зеландия

Първи упражниха правото си на глас българите в Окланд, Нова Зеландия. В избирателните списъци зад граница са включени 38 227 български граждани.

Избирателите, които не са подали предварително заявление за гласуване, могат да го направят в избрана от тях секция, като попълнят декларация, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

Какво е забранено в изборния ден?

В изборния ден е забранено публичното огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение преди обявяването на края на гласуването. Не се допуска и предизборна агитация под каквато и да е форма.

Забраната обхваща разпространението на агитационни материали, публичните изяви в подкрепа на кандидат или инициативен комитет, както и използването на социалните мрежи за предизборна агитация.

В секциите не се допуска използването на мобилни устройства и камери за заснемане с цел гарантиране на тайната на вота.

Балова напомни, че избирателите могат да използват мобилното приложение „Избори 360°“, чрез което да проверяват адресите на секциите и да подават сигнали за нередности в изборния ден.

След приключването на изборите чрез приложението ще може да се проследи и отчитането на резултатите – броенето на бюлетините и контролните разписки. На първия тур дигиталният асистент е валидирал успешно над 18 000 протокола и е бил свален повече от 42 500 пъти.