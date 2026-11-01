Свят

Русия е принудена да изнася зърно през Арктика на фона на продължаващите инциденти в Черно море

Земеделските производители изнасят продукцията си през пристанища на хиляди километри от местата, където е отгледана, което увеличава разходите за чуждестранните купувачи

1 ноември 2026, 10:45
Русия е принудена да изнася зърно през Арктика на фона на продължаващите инциденти в Черно море
Източник: БТА
  • Русия тества износ на 29 500 тона пшеница през арктическото пристанище Мурманск заради прекъснатите черноморски маршрути след украински атаки с дронове.
  • Руските и украинските алтернативни маршрути са по-скъпи и не могат да компенсират загубените обеми, което сваля цените за производителите.
  • Нарастващите транспортни разходи и финансовите затруднения застрашават зимната сеитба и бъдещите реколти в двете страни.

Русия тества износа на зърно през арктическото пристанище Мурманск, намиращо се на хиляди километри от земеделските райони, в които се отглежда продукцията. Причината е, че кампанията на Украйна с дронове на практика прекъсна традиционния маршрут за износ през Черно море, пише Financial Times.

В сряда товарен кораб започна да натоварва в Мурманск 29 500 тона пшеница за пробна доставка до купувачи в Северна Африка, съобщи Telegram каналът на пристанището. За целта са адаптирани съоръжения, които обикновено се използват за обработка на торове.

Необичайният обходен маршрут показва как ескалиращата битка за контрол над Черно море преобърна търговията в Русия, най-големия износител на пшеница в света, и в Украйна, също голям доставчик, въпреки сравнително добрите реколти и в двете страни. Нарушенията в търговията увеличиха разходите за чуждестранните купувачи, дори когато цените, получавани от руските и украинските земеделски производители, рязко спаднаха.

Износът на зърно от Украйна многократно беше прекъсван след пълномащабното руско нахлуване през 2022 г., когато Москва блокира черноморските ѝ пристанища. Едва след като това лято Киев засили атаките с дронове срещу руски пристанища и търговски кораби обаче, зърнената търговия на самата Русия беше засегната толкова сериозно. Пробната доставка през Арктика е първа по рода си, но Москва вече изнася зърно и през пристанища в Балтийско море.

„Основният проблем не е просто дали можем да пренасочим определено количество продукция. Проблемът е, че логистиката ще струва значително повече, отколкото превозът през Азовско-Черноморския басейн, и някой ще трябва да покрие тази разлика“, заяви Аркадий Злочевски, председател на Руския зърнен съюз. 

Какво постига Украйна с ударите по руски цели в Черно море

Износът на руска пшеница през периода юли - септември е бил с 38% по-нисък спрямо същия период на миналата година, според железопътната товарна компания Rusagrotrans, въпреки по-добрата реколта. Цените на превоза по някои черноморски маршрути са се увеличили повече от два пъти от средата на юли насам, сочат данни на Fastmarkets, което принуждава вносителите да търсят алтернативи.

Износителите прибягват до все по-изобретателни решения. Някои кораби плават навътре от Азовско море, нагоре по река Дон и през Волго-Донския канал към Каспийско море и купувачи в Иран. Други използват контейнери, за да прехвърлят зърното от железопътни вагони в кораби на терминали без стандартни съоръжения за насипно товарене.

Алтернативите обаче не могат да заменят южните пристанища. Злочевски изчислява, че до края на годината терминалите в Балтийско море ще могат да компенсират не повече от половината от загубените обеми през Черно и Азовско море. По думите му засиленият трафик на север е претоварил железниците, като на терминалите се натрупват вагони.

Украйна е изправена пред подобни ограничения заради руските атаки. Алтернативните ѝ маршрути, включително през река Дунав и по шосе или железопътен транспорт през съседни страни от ЕС, могат да поемат само около половината от обичайните обеми на износ на селскостопанска продукция, заяви заместник-министърът на земеделието Тарас Висоцки.

Русия задушава жизненоважния черноморски експортен коридор на Украйна

Цените на украинската царевица в складовете във вътрешността на страната са спаднали с почти една пета за три седмици, тъй като на пазара постъпва тазгодишната реколта. Висоцки заяви, че алтернативните маршрути увеличават логистичните разходи с поне 50 долара на тон, което заличава печалбите на някои производители. „Налага се да продават на загуба, но за да продължат да работят“, каза той.

Тези затруднения засягат земеделските производители и в двете страни. В Русия производителите от южните райони, които традиционно получаваха по-високи цени заради близостта си до черноморските пристанища, вече получават по-малко от колегите си в Централна Русия и Поволжието, които имат по-добър достъп до функциониращи износни терминали.

„Вътрешните цени се сринаха много рязко през август и септември“, заяви Андрей Сизов, управляващ директор на консултантската компания за селското стопанство SovEcon. Макар впоследствие да са се възстановили донякъде, те остават „с десетки проценти под производствените разходи“.

Много земеделски производители не могат да си позволят да задържат реколтата си, докато цените се подобрят.

Тихата война в Черно море: Руската блокада заплашва света с нова зърнена криза

„Продаваш зърното си, защото нямаш избор, нужни са ти пари, за да финансираш зимната сеитба, да изплащаш заеми, да плащаш на служителите си и така нататък“, каза Сизов.

Опитите за възстановяване на нормалното корабоплаване не са постигнали особен напредък. Турция, която помогна за договарянето на първоначалната черноморска зърнена сделка през 2022 г., предложи създаването на отделни безопасни коридори за руски и украински кораби. Руският президент Владимир Путин отхвърли предложението като „абсурдно“, а запознати с преговорите определиха позицията на Русия като „пренебрежителна“.

В края на август световните цени на пшеницата достигнаха най-високото си равнище от три години. Оттогава те отстъпиха, тъй като търговците очакваха купувачите да намерят алтернативни доставки, потенциално от други страни износителки. Разходите за превоз обаче остават високи.

Злочевски заяви, че допълнителните разходи ще бъдат поети от земеделските производители, въпреки някои опити на правителството да смекчи удара.

„Износителите няма да платят това от собствения си джоб. На земеделските производители вече почти не са им останали пари. Възможно е просто да не разполагат със средства за зимната сеитба, която и без това изостава значително спрямо миналата година. В крайна сметка това може да доведе до сериозни последици и да подкопае основите на реколтата през следващата година“, каза той.

Източник: Financial Times    
износ на зърно Русия Украйна Черно море пристанище Мурманск атаки с дронове алтернативни маршрути транспортни разходи цени на пшеницата зимна сеитба
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Избирателната активност на балотажа към 11:00 ч. по данни на

Избирателната активност на балотажа към 11:00 ч. по данни на "Мяра"

Изкусителна и дяволски секси: Ирина Шейк зашемети с провокативна визия за Хелоуин

Изкусителна и дяволски секси: Ирина Шейк зашемети с провокативна визия за Хелоуин

Тежката катастрофа край Костинброд: Загинал е шофьорът на леката кола, тялото му е открито овъглено

Тежката катастрофа край Костинброд: Загинал е шофьорът на леката кола, тялото му е открито овъглено

Зендая изуми феновете с култов тоалет на Хали Бери от 2000 г. за Хелоуин

Зендая изуми феновете с култов тоалет на Хали Бери от 2000 г. за Хелоуин

Новият гигант в Холивуд: Защо Paramount надделя над Netflix за Warner Bros. и създаде Skydance

Новият гигант в Холивуд: Защо Paramount надделя над Netflix за Warner Bros. и създаде Skydance

biss.bg
Наистина ли хибридните двигатели се износват по-бързо

Наистина ли хибридните двигатели се износват по-бързо

carmarket.bg
Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET
Ексклузивно

Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET

Преди 1 ден
Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити
Ексклузивно

Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити

Преди 1 ден
В Русия вече тайно тече нова мобилизация
Ексклузивно

В Русия вече тайно тече нова мобилизация

Преди 1 ден
В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57
Ексклузивно

В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Илияна Йотова: Нека дъждът не спира хората да упражнят правото си на глас

Илияна Йотова: Нека дъждът не спира хората да упражнят правото си на глас

България Преди 36 минути

Илияна Йотова гласува с машина в столицата, коментира бюджета и призова за висока избирателна активност въпреки лошото време

„Не исках да нараня никого“: Проговори холивудската звезда, вилняла на борда на самолет

„Не исках да нараня никого“: Проговори холивудската звезда, вилняла на борда на самолет

Свят Преди 46 минути

Селма Блеър публикува емоционално видео след ареста си за нападение над медицинско лице, а адвокатите ѝ обвиниха пропуснати лекарства

Изнервен избирател скъса разписката от машината, хвърли я на земята

Изнервен избирател скъса разписката от машината, хвърли я на земята

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в избирателна секция № 49 в новозагорското село Еленово

Костадин Костадинов

Костадин Костадинов упражни правото си на глас

България Преди 1 час

Отказът от политически дебати отказа хората да гласуват, каза Костадинов

Гюров: Гласувах за една сигурна, стабилна и европейска България

Гюров: Гласувах за една сигурна, стабилна и европейска България

България Преди 1 час

Той призова гражданите да излязат и да упражнят своя вот

Георги Кандев упражни правото си на глас

Георги Кандев: Призовавам всички да гласуват за бъдещето

България Преди 1 час

,

"Дойдох като себе си": Доналд Тръмп иронизира скъпите костюми на Хелоуин

Любопитно Преди 2 часа

На шумно Hелоуин парти в Мар-а-Лаго Доналд Тръмп се появи без маска, заявявайки пред репортерите: „Дойдох като себе си“. Президентът се подигра с богаташите, които прекарват часове в подготовка

Тревoга в Румъния: Вдигнаха F-16 заради дронове край границата

Тревoга в Румъния: Вдигнаха F-16 заради дронове край границата

Свят Преди 2 часа

Румънските военновъздушни сили вдигнаха по тревога и хеликоптер IAR-330 SOCAT. RO-Alert беше задействан в шест окръга в североизточната част на страната

<p>Фалшива огърлица за 10 000 евро и фатален край: Какво се знае за убийството на Олга в Кипър</p>

Фалшива огърлица за 10 000 евро и фатален край: Какво се знае за убийството на Олга Василиева в Кипър

Свят Преди 2 часа

Финансови разногласия, предполагаема измама с бижу и опит за напускане на страната - какво разкриват кипърските медии за случая, разтърсил Лимасол

Секции без ток и проблеми с машините: ЦИК с информация за началото на изборния ден

Секции без ток и проблеми с машините: ЦИК с информация за началото на изборния ден

България Преди 2 часа

Има и множество промени в съставите на секционните избирателни комисии (СИК)

415 сигнала за изборни нарушения са получени към 8:00 ч. в МВР

415 сигнала за изборни нарушения са получени към 8:00 ч. в МВР

България Преди 2 часа

От тях 305 са за купуване на гласове, 34 - за неправомерна агитация, един - за корпоративен вот, а останалите 75 са за други нарушения, свързани с изборния процес

<p>Прекали ли Хайди Клум с костюма си за Хелоуин?</p>

Невиждан шок на Хелоуин: Хайди Клум се появи като... отрязана човешка ръка

Любопитно Преди 2 часа

Кралицата на трансформациите отново взриви нощта на Хелоуин с невиждана визия за 25-ото си юбилейно парти. Вижте в какво се превърна супермоделът този път и защо изработката на костюма ѝ отново отне отбор от десетки художници

Ивайло Мирчев: Гласувах за свободна, европейска и демократична България

Ивайло Мирчев: Гласувах за свободна, европейска и демократична България

България Преди 3 часа

Според него страната се нуждае от проевропейски президент за следващите 5 години

Снимка на окупирания от Русия град Олешки

„Ядохме трева“: Изтощени от глад жители на Олешки разказват за оцеляването под руска окупация

Свят Преди 3 часа

Изтощени от глад и умора жители на Олешки пристигнаха в Украйна след месеци на изолация, но някои останаха в града

<p>Каква е избирателната активност в страната към 10:00 ч.&nbsp;</p>

Каква е избирателната активност в страната към 10:00 ч. по данни на "Тренд"

България Преди 3 часа

Изборният ден започна в 7:00 ч. и трябва да приключи в 20:00 ч.

Балотажът: Откъде идва практиката за втори тур и кога за първи път е приложена в България

Балотажът: Откъде идва практиката за втори тур и кога за първи път е приложена в България

Любопитно Преди 3 часа

Практиката има дълга история в Европа, а у нас се прилага още на първите демократични парламентарни избори след промените през 1989 г.

Всичко от днес

От мрежата

11 рошави породи кучета, които приличат на очарователни малки върколаци

dogsandcats.bg

Какво не знаем за породата Американско були, забранена във Великобритания

dogsandcats.bg
1

Циклон с интензивни есенни дъждове

sinoptik.bg
1

"Не се сърди, човече" в теснолинейката

sinoptik.bg

Раду от „Игри на волята“ за загубата с Пелипенко и напрежението с Рълев

Edna.bg

Бруклин Бекъм защити любовта си към Никола Пелц: Обсебен съм от жена си и не ми пука

Edna.bg

Избирателната активност на балотажа към 11:00 ч.

Nova.bg

За какво гласуват политиците днес

Nova.bg