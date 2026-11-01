Гюров: Гласувах за една сигурна, стабилна и европейска България

Г ласувах за една сигурна, стабилна и европейска България, която е направила своя цивилизационен избор и трябва да го отстоява ясно и уверено. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров, който гласува на втория тур на вота в НХГ "Св. св. Кирил и Методий" в Благоевград.
Той призова гражданите да излязат и да упражнят правото си на глас и поздрави българите за Деня на будителите.
"Днес отдаваме почит на тези, които със слово, знание и саможертва са съхранили българския дух. Този празник е добър знак", добави още Андрей Гюров.
"Проведохме позитивна, почтена кампания. Резултатът на първи тур ни отваря вратите да направим избора си за бъдещето. Решението е в ръцете на всички граждани. Те са народните будители, излезте и гласувайте", призова Гюров.