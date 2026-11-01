Ивайло Мирчев: Гласувах за свободна, европейска и демократична България

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В Деня на народните бутители най-добрият начин да ги почетем е да излезем и да гласуваме. Да бъдем будни граждани без страх, без притеснение. Нека всички да излязат и да дадат своя вот спрямо собствените си убеждения. Това каза съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев, който гласува в Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов".

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Той подчерта, че е дал своя вот за "свободна, европейска и демократична България", както и за държавен глава, "който поставя националния интерес на първо място".

Източник: БГНЕС

Според него страната се нуждае от проевропейски президент за следващите 5 години, "който не изпълнява волята на диктатори, за президент, който не се снишава, за президент, който има куража да нарече нещата с истинските им имена". Мирчев призова гражданите към масово участие в изборите, за да бъде спряна "цяла кампания лъжи от хора, които искат да управляват страната с разделение".

Мирчев предупреди и за "изключително голяма активност по отношение на купуването на гласове" в последните часове. Той съобщи за множество получени сигнали от местните организации в областите Ловеч, Добрич, Стара Загора и Бургас за опити за контролиран вот и натиск. Сигналите се препращат към платформата "Ти броиш", като Мирчев изрази надежда полицията да пресече порочните практики.