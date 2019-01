Британският ежедневник The Independent публикува обширен материал за проблемите с наркотрафикантите в Албания. Авторът на текста е Борзу Дарагахи, кореспондент на изданието.

От редакцията припомнят, че преди няколко години властите в Тирана стартираха агресивна кампания с надеждата, че унищожаването на канабисните полета и серията арести на производителите му ще намали контрабандата на наркотици и ще помогне на страната да се доближи до членство в Европейския съюз, но вместо това дилърите постепенно преминаха към трафик на кокаин и хероин.

2) 'Colombia of Europe': How tiny Albania became the continent's drug trafficking headquarters.

'Albania is no longer a hub of cultivation. It’s become a centre of investment, distribution, and recruitment'

https://t.co/AuNMyHfiGy Albanien,Drogenhandel,Schmuggel,Drogen.Albanier