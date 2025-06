Звезден парад и лукс без лимит: Какво знаем за сватбата на Безос и Лорън Санчес

С ред най-очакваните сватби на знаменитости през 2025 г. никоя не се отличава така, както тази на основателя на Amazon Джеф Безос и телевизионната водеща Лорен Санчес.

Екстравагантното тридневно събитие, което ще се състои във Венеция, Италия, се оценява на 10-11 млн. долара, както съобщава ET.

Събитието ще включва ексклузивен списък с гости от световни знаменитости, разходки с яхта на борда на плавателния съд на Безос на стойност 500 млн. долара и рокля на дизайнер по поръчка, за която се съобщава, че е създадена с помощта на Анна Уинтур от Vogue.

Със своята пищна обстановка, елитни забавления и разточителни мащаби сватбата на Безос и Санчес е на път да се превърне в едно от най-емблематичните тържества на годината, пише Times of India.

Основателят на Amazon Джеф Безос и Лорън Санчес ще се бракосъчетаят през юни

Твърди се, че милиардерската двойка ще се ожени от 24 до 26 юни в града на любовта и романтиката - Венеция, Италия. Според източниците церемонията може да се състои в горещи точки за знаменитости като Aman Venice и двореца Gritti Palace от 16-ти век, които са любими места за провеждане на сватби на знаменитости. Там се бракосъчетаха Джордж и Амал Клуни.

Според докладите на theknot, при цена на нощувката от приблизително 500 000 долара, тези ултра частни пространства не само осигуряват уединение, но и фон за луксозното събитие, което е елитната сбирка.

Jeff Bezos and Lauren Sanchez wedding secrets — the star-studded guest list, her dress, and the expected price tag! 👰🏻‍♀️🤑 pic.twitter.com/1nZ0254DZZ