„Няма място за Безос“: Протести разтърсват Венеция преди сватбата на милиардера

В горещ петъчен следобед през юни група разгневени млади хора от Венеция, които се самоопределят като „несигурни“ или наети на временна заетост, се събраха на площад близо до подножието на моста Риалто. Призивът им беше за действия срещу предстоящата сватба на милиардера Джеф Безос и журналистката Лорън Санчес, която според слуховете ще се състои по-късно този месец – събитие, което ще постави Венеция в центъра на световното внимание, пише CNN.

The wedding between Amazon founder Jeff Bezos and his fiancée, Lauren Sánchez, later this month in Italy is being met with protests from Venice locals.https://t.co/xjZjtSbK00