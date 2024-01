Киев потвърди, че Русия е употребила севернокорейски ракети в Украйна

К иев потвърди днес информацията на Вашингтон, че Русия е нанесла удари по Украйна с балистични ракети, произведени в Северна Корея, предаде Ройтерс. Агенцията цитира изявление по въпроса на съветника на украинския президент Володимир Зеленски - Михайло Подоляк.

Говорителят на Белия дом по въпросите на националната сигурност Джон Кърби вчера заяви, че Русия вече е употребила балистични ракети, доставени от Северна Корея, за атаки в Украйна, потвърждавайки изявления на неназовани американски представители във вестниците "Вашингтон пост" и "Уолстрийт джърнъл", че Северна Корея е започнала да доставя в Русия ракети и пускови установки.

"Вече няма маскировка... като част от своята откровена геноцидна война Руската федерация за първи път нанесе удар по територията на Украйна с ракети, получени от... Северна Корея", написа Подоляк в социалната платформа Х.

