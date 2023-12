"Ужасяваща реалност": Масирана руска атака разтърси Украйна

Р уските удари, при които днес в Украйна бяха убити най-малко 10 души, а 70 души бяха ранени, илюстрират "ужасяващата реалност", в която живее страната, заяви Дениз Браун, хуманитарният координатор на ООН за Украйна, цитирана от Франс прес.

"It doesn't matter what day of the year it is, the war continues every single day. And so does the work of humanitarians to support the people of Ukraine."



On this Christmas Day, Denise Brown led a convoy with winter supplies to people in Kivsharivka, Kharkiv.

