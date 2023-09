Путин и Ким: Приятели в нужда (от боеприпаси)

В ладимир Путин и Ким Чен-ун имат много общи черти, пише в свой анализ ВВС.

Нито един от двамата не излиза много навън. Лидерът на Кремъл не е напускал Русия през тази година. В случая на Ким това са четири години.

И Русия, и Северна Корея са обвинявани, че са се превърнали в "държави-измамници".

И двете са подложени на тежки международни санкции.

Putin and Kim: Friends in need (of ammunition) https://t.co/yGj84p7Nfj