Вече можете да резервирате маса на "ръба на Космоса" само за $495 000

К осмическите ентусиасти вече ще могат да се насладят на изискани ястия, докато гледат как Слънцето изгрява над извивката на Земята на 30 000 км над морското равнище на шестчасово „пътуване до ръба на Космоса“.

Уникалното предложение от SpaceVIP, компания за експедиции, базирана в Ню Йорк, предлагаща преживявания, свързани с Космоса, бележи „първото по рода си стратосферно изживяване за хранене“, казаха от компанията, чиято цена започва от 495 000 долара на билет.

Новото изживяване ще отбележи първото от поредица пътувания от Space Perspectives, първата в света компания за космически полети с неутрални въглеродни емисии, които са курирани от SpaceVIP.

Шестима гости ще могат да се присъединят към датския главен готвач Расмус Мунк, основател на двата копенхагенски ресторанта Alchemist, наградени със звезда "Мишлен", на борда на космическия кораб Neptune, „единственият въглеродно-неутрален космически кораб в света“, за вечеря с няколко ястия.

Роман Чипоруха, основател на SpaceVIP, каза: „Целта на тази експедиция е да се използва трансформиращата сила на космическото пътуване, за да се издигне човешкото съзнание и да се разпространи универсалната космическа грамотност.

„Ето защо всички приходи ще бъдат насочени към фондацията Space Prize“, отбеляза той в подкрепа на насърчаването на равенството между половете в науката и технологиите.

Най-успешните приложения, разработени през последните 20 години, са базирани на технология, създадена за Космоса, обясни той, отбелязвайки, че Google Maps, Waze, Uber и Facebook всички използват GPS, докато Zoom и WhatsApp разговорите се активират от сателити.

„Списъкът е обширен. Мисля, че хората не осъзнават този огромен принос в критиките около частния сектор на изследването на Космоса. Ако повечето от тези технологични иновации, които днес приемаме за даденост, всъщност са създадени преди десетилетия, представете си какво ще донесе, ако ние продължаваме да инвестираме и да проучваме“, каза той.

Чипоруха продължи, като отбеляза, че има компании, отглеждащи органична материя в Космоса и след като „разберем как да отглеждаме растения в Космоса с минимално количество вода“, тези решения могат да бъдат приложени на Земята, на места като Южна Африка или Калифорния, които имат безпрецедентни суши.

„Нашата цел е да повишим осведомеността и да обединим хората, така че в знак на солидарност да можем да измислим решения, които са от полза за всички нас“, каза основателят на SpaceVIP.

Що се отнася до това тези преживявания да са по-достъпни хората, Чипоруха каза, че „само чрез пускането на тези полети ще можем да ги направим достъпни за повече хора“, обяснявайки, че през 20-те години на миналия век билетът за трансатлантически полет е бил „прекомерно скъп и достъпен само за елита“.

Въпреки това, с напредъка на технологиите и растежа на авиоиндустрията, пътуването със самолет стана по-достъпно с времето. „Това е само началото на частното космическо пътуване, така че ние абсолютно виждаме, че върви в същата посока“, каза той.

Най-новата експедиция има за цел да предложи „напълно преосмислено изживяване в космическия полет“, излитайки от космическия център Кенеди във Флорида.

Космическият кораб Нептун се изтегля нагоре от „космически балон“, пълен с водород, газ, който е по-лек от въздуха, което му позволява да се носи нагоре в атмосферата .

Този "космически балон" е достатъчно голям, за да побере цял футболен стадион вътре, когато е напълно надут, за да издържи тежестта на капсулата Spaceship Neptune за осем души, според компанията.

От 4 до 6 сутринта гостите ще се изкачат на 30 000 км над морското равнище, за да уловят „изгрева над земната кривина“, прекарвайки цели два часа над Земята, преди да направят бавно спускане от 8 до 10 сутринта, според SpaceVIP.

Гостите не се нуждаят от специално обучение, за да се качат на борда на космическия кораб, но ще бъдат облечени от френската модна къща Ogier, която ще осигури „тоалети по мярка“, проектирани с усъвършенствана технология за тъкани, разработена специално за тази мисия.

SpaceVIP избра Ogier да проектира тоалетите, които все още са във фаза на разработка, за „техния технологично иновативен подход към функционалния дизайн на облеклото“, каза Чипоруха.

Той също така отбеляза, че готвачът Мунк е избран за този проект заради начина, по който „подхожда към преживяванията за хранене, които създава, през призмата на социалното въздействие“.

