За 125 000 $: Най-безопасният, луксозен и отговорен начин да изживеете Космоса!

А мериканската компания за космически туризъм Space Perspective представи тестова капсула за своя космически кораб Neptune, който до 2025 г. ще може да транспортира пътници до самия край на Космоса. Капсулата ще излети в първия си безпилотен тестов полет през следващите седмици, с надеждата да стартира търговски полети през следващата година, съобщава британският в. „Индипендънт“.

