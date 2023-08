Финансовата министърка на САЩ яла халюциногенни гъби в Китай

М инистърката на финансите на САЩ Джанет Йелън е яла в Китай гъби, които са били халюциногенни, каза самата тя пред Си Ен Ен. Това пътуване е можело да се окаже много лошо преживяване, ако гъбите не са били правилно приготвени, отбелязва ДПА.

"Гъбеното ястие бе превъзходно", заяви Йелън в интервю снощи. "Нямах представа, че тези гъби имат халюциногенни свойства. Научих го по-късно", добави тя.

По думите ѝ тя не е научила това, когато си е сложила слушалките, за да слуша "Пинк Флойд" след вечеря, а е прочела, че когато гъбите цзян шоу цин са приготвени както трябва, те губят психоактивните си свойства.

Въпросните гъби са деликатес от Юннан, Южен Китай, близо до границата с Виетнам, който също бе посетен от Йелън по време на юлската ѝ обиколка.

77-годишната министърка, родом от Бруклин, е била в ресторант "И Цзо И Ван", където е консумирала споменатото ястие от гъбите цзян шоу цин, чието име означава в превод "Виж синя ръка". Йелън отбелязва, че не тя е направила поръчката и че никой от компанията не е имал халюцинации след вечерята.

