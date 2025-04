Ватиканът обяви Гауди за "блажен"

К атолическата църква обяви каталунския архитект Антонио Гауди (1852-1926) за „блажен“, което е първата стъпка по пътя към канонизирането му за светец, предаде АФП, позовавайки се на съобщение на Ватикана от понеделник.

Гауди е известен най-вече със своята все още недовършена монументална творба - катедралата „Саграда Фамилия“ в Барселона.

Папа Франциск призна „героичните добродетели“ на каталунския творец, наричан „Божият архитект“, и упълномощи Дикастерията (службата) за каузите на светците да издаде декрет за обявяването му за „блажен“, се казва в изявление на Ватикана.

