Франциск се появи неочаквано на площада във Ватикана

П апа Франциск се появи за пръв път пред обществеността, след като преди две седмици бе изписан от болница след лечение на двустранна пневмония, и премина през площад "Свети Петър" във Ватикана в инвалидна количка, за да поздрави събралото се множество, предаде Ройтерс.

Осемдесет и осем годишният Франциск не се бе появявал публично от 23 март, когато поздрави хората, преди да напусне болница "Джемели" в Рим след повече от пет седмици лечение. Това бе и най-сериозното усложнение на здравословното състояние на Светия отец за 12-те години от интронизацията му.

#PopeFrancis surprises pilgrims by making an appearance in St. Peter's Square at the end of the closing Mass for the Jubilee of the Sick and Health Care Workers.



"A happy Sunday to all of you, many thanks!" he said in a strained voice. pic.twitter.com/4Upc4HMDqr