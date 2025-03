Франциск планира да се появи публично след дългото лечение в болница

П апа Франциск планира утре да се появи за първи път публично от пет седмици и да отправи благословия от прозореца на стаята си в римската болница „Джемели“, където се лекува от двустранна пневмония, предаде Ройтерс, като се позова на Ватикана.

Осемдесет и осем годишният Франциск бе приет в болницата на 14 февруари с тежка дихателна инфекция.

Снимка на папата по време на престоя му в болницата бе публикувана от Ватикана за първи път миналата седмица. На нея се вижда как Светият отец се е отдал на молитва в болничен параклис.

