Трагедията в украинския град Олешки: От март цари глад

25 май 2026, 09:23
Източник: БТА

В секи ден в окупирания украински град Олешки загиват хора – от мини и куршуми. Няма ток, вода, лекарства и храни, а пътищата наоколо са минирани от руската армия. Хората са в капан, от който няма излизане, съобщава Deutsche Welle.

Град Олешки се намира на левия бряг на река Днепър в Херсонска област. До мащабното руско нахлуване Олешки беше процъфтяващо населено място с развита инфраструктура и зони за отдих. Тогава в града живееха 24 хиляди души.

След руската окупация пет по-малки населени места от общината фактически престанаха да съществуват – те са  напълно разрушени. В останалите все още има хора. Най-критична е ситуацията в Олешки. През 2023 г., след разрушаването на язовирната стена на Каховската ВЕЦ, градът беше наводнен, а по-късно и почти напълно разрушен от руския обстрел. Днес Олешки е практически откъснат от външния свят.

Въпреки това там все още остават между 1 500 и 2 000 души – предимно възрастни хора с ограничена подвижност, както и 47 деца, сочат данните на градската военна администрация.

Как Олешки се превърна в капан за местните жители

Всички тези хора се оказаха в капан: да напуснат Олешки е почти невъзможно, тъй като градът и всички пътища, водещи към временно окупираните територии, са минирани от руската армия. От другата страна е реката, подстъпите към която също са минирани и от двата бряга. Антоновският мост над Днепър, който свързваше Херсон с Олешки и Голая Пристань, беше взривен от руските военни при оттеглянето им от десния бряг през ноември 2022 година.

"Всеки ден в Олешки загиват хора – от мини, шрапнели или след обстрел на къщи", разказва за ДВ Ксения Архипова, бивша жителка на града, която сега се опитва да организира евакуацията на хора от блокирания си роден град. "Болницата работи на генератори, но там практически няма гориво. Невъзможно е да се извърши сложна операция, например ампутация след взрив на мина. И тъй като пътищата са минирани, хората не могат да потърсят помощ и в намиращия се на около 80 км град Скадовск", казва Архипова.

Тежката ситуация потвърждава и Наталия, бивша жителка на Олешки, която е напуснала града след разрушаването на язовирната стена на Каховската ВЕЦ. „Вече четири години хората са в капан, ситуацията наистина е критична – няма ток, няма вода, лекарства почти не се доставят, хранителни продукти стигат рядко до града. А когато такива пристигнат, се образуват се огромни опашки, макар че хората масово нямат пари", разказва Наталия пред ДВ.

Само пенсионерите и получателите на социални помощи разполагат с някакви средства, тъй като държавата продължава да им превежда пари. Но за да изтеглят пари в брой, те трябва да пътуват до Скадовск, където има банкомат. А това е опасно заради минираните пътища. От мини загиват много хора и в самия град, който е тежко миниран, казва Наталия. Освен това жителите на Олешки живеят под непрекъсната заплаха от дронове. „Постоянно летят руски дронове, които хвърлят експлозиви направо върху хората. Вече дори и доброволците спряха да идват в града, след като няколко от техните сътрудници загинаха по този начин. Хората се страхуват да пътуват натам“, казва Наталия.

"Гладът настъпи през март"

"Градът е под пълна блокада от зимата насам. Заради минираните пътища доставките на продукти напълно спряха през февруари. След това настъпи глад", разказа на ДВ началничката на военната администрация на Олешки Татяна Гасаненко.

В началото на май в Олешки е пристигнал камион с хранителни продукти, а в момента отново няма никакви доставки, разказва още тя. Хората палят огньове навън, за да готвят, хладилниците не работят, тъй като няма ток.

Украинските власти се опитват да отворят хуманитарни коридори

Украинските власти и международните организации полагат усилия за създаването на хуманитарни коридори. Те обаче не зависят само от Украйна, казва Гасаненко и допълва, че Русия използва цивилното население на Олешки като жив щит. „Имаме си работа с руски военни престъпници", коментира тя.

Пълномощникът на Върховната рада по правата на човека Дмитрий Лубинец определя ситуацията в Олешки като хуманитарна катастрофа. „Там няма храна, лекарства и достатъчно питейна вода. Това е хуманитарна катастрофа“, казва той в интервю за ДВ. Той вече е поискал помощ от Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) и е разговарял с руската омбудсманка Татяна Москалкова. Междувременно е получен отговор от Червения кръст: организацията е готова да предостави автобуси и физически да осигури евакуацията на хората от Олешки. Единственото условие е да няма стрелби, но Русия не е дала още съгласието си за това, казва Лубинец.

Министерството на външните работи на Украйна междувременно съобщи, че украинската страна ще повдигне въпроса за критичната хуманитарна ситуация в Олешки и други населени места в окупираната част от Херсонска област пред ООН и ОССЕ, а информацията за руските престъпления ще бъде предадена на международните мисии за наблюдение. „Призоваваме международната общност да предприеме конкретни и неотложни действия за спасяването на нашите граждани във временно окупираната Херсонска област“, се казва в изявлението на украинското външно ведомство.

Хората рискуват и се опитват сами да избягат от Олешки

Междувременно хората в минирания град се опитват сами да организират евакуацията си. Ксения Архипова е нещо като техен координатор. Пред ДВ тя разказва как протича самата евакуация: „Вървим пеша стотина метра, внимателно проучвайки къде има мини, след това минава и шофьорът с колата, а после всичко отначало - така напредваме. Вървим с часове, за да вземем шепа хора. Всяка седмица извозваме между 7 и 12 души“, разказва жената. Парите за евакуацията се осигуряват от обществената организация Save Ukraine.

От Архипова ДВ научи още, че хората се евакуират първо в Скадовск, а след това пътят им продължава към граничния пункт Доманово-Мокрани между Украйна и Беларус. По думите ѝ това е най-икономичният и относително безопасен начин за напускане на окупираните територии на Украйна към областите, които остават под украински контрол.

Но изведени от Олешки могат да бъдат само хората, който притежават лични документи. На всички останали им се налага да чакат, докато руските окупационни власти им издадат някакъв документ, удостоверяващ тяхната самоличност. За това руснаците изискват по трима свидетели – обикновено съседи. „Но откъде да ги вземат тези съседи?“, пита Архипова. За децата пък е необходимо да се издаде руски паспорт. „Ако пътуват с украински паспорт, това означава да се подложат на ужасни проверки по 6–7 часа: събличат ги голи, проверяват всичко“, разказва още координаторката по евакуацията Ксения Архипова.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
България Преди 2 часа

Технологии Преди 2 часа

България Преди 3 часа

България Преди 3 часа

Любопитно Преди 3 часа

Любопитно Преди 12 часа

Свят Преди 12 часа

Свят Преди 13 часа

Свят Преди 13 часа

Свят Преди 13 часа

Свят Преди 14 часа

Свят Преди 14 часа

България Преди 14 часа

България Преди 14 часа

Любопитно Преди 15 часа

