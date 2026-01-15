Свят

Ванеса и Кай Тръмп блеснаха на пищния 50-ти рожден ден на Тайгър Уудс (СНИМКИ)

На бляскавото събитие – което се състоя в луксозния курорт "The Breakers" във Флорида в сряда, 14 януари – присъстваха 300 високопоставени госта, сред които и Ванеса, на 48 години, и Кай, на 18 години

Израел и Иран водели тайни преговори чрез Русия, дни преди протестите да започнат?

САЩ официално започнаха продажбата на венецуелски петрол

Заради дискотеката, превърнала се в крематориум: Забраниха фойерверки на закрито в Швейцария

Иран отвори отново въздушното си пространство след временно затваряне

САЩ отново удължиха лиценза за продажба на чуждестранни активи на

Американски имиграционен служител застреля венецуелец в Минеаполис

Тръмп: Не Русия, а Украйна забавя сключването на мирно споразумение

Венецуела: Китай ли е най-големият губещ от намесата на САЩ?

В анеса и Кай Тръмп бяха заснети в ослепителни рокли на пищното парти за 50-ия рожден ден на Тайгър Уудс.

На бляскавото събитие – което се състоя в луксозния курорт "The Breakers" във Флорида в сряда, 14 януари – присъстваха 300 високопоставени госта, сред които и Ванеса, на 48 години, и Кай, на 18 години, предаде Page Six.

  Във видеото: Тайгър и екс-Тръмп: Новата двойка - „На кафе"

В ексклузивни снимки, получени от "Page Six", бившата съпруга на Доналд Тръмп-младши и половинка на Уудс беше облечена във вталена черна рокля с тънки презрамки и корсетно връзване на гърба за случая, съчетавайки визията с червени обувки на платформа. 

Дъщеря ѝ Кай пък носеше червена копринена дълга рокля и гипс на лявата си ръка – наскоро тя обяви в Instagram, че е претърпяла операция на китката.

И двете бяха с изправени коси.

Майката и дъщерята бяха заснети да влизат на луксозното парти, където отпразнуваха юбилейния рожден ден на 82-кратния победител в PGA Tour.

На друга снимка студентката от Университета на Маями носеше малка дамска чанта през ръката си с гипс, докато влизаше вътре.

Снимки от вътрешността на тържеството показаха сервитьори в костюми, балансиращи чинии с храна, докато гостите се смесваха.

Кай и Ванеса също бяха видени да си пробиват път – с тълпа от гости – към стая за партито.

Почетният рожденик, Уудс, също беше заснет на събитието, облечен в традиционен черен смокинг.

Кай също така позира с впечатляващата си червена рокля заедно с майка си в публикация в Instagram в сряда вечерта – на една снимка тя позира и сама преди голямото събитие на спортиста.

Според "Front Office Sports", на гостите е било казано да носят червено в чест на традицията на голф легендата „Неделно червено“ – при която той е носил червени поло тениски през всеки последен ден от състезанието и по-късно е вдъхновил собствена линия облекло.

Изданието съобщи още преди събитието, че се очаква Джон Бон Джоуви да изнесе концерт за около 300 гости, а менюто е вдъхновено от вечерите на шампионите на "Masters" в Националния голф клуб "Аугуста"  на иконата на голфа.

Събитието е организирано от фондацията на Уудс TGR Foundation и ще бъде „официалното стартиране на кампанията за 30-годишнината на нестопанската организация“, според изданието.

„Определено можехме да го направим по-голямо“, каза Сидни Корт, изпълнителен директор на TGR Foundation, пред "Front Office Sports".

„Но също така искахме да бъде интимно, за да можем да почетем хора, които през годините са направили огромни ангажименти към визията на Тайгър за това какво би могло да бъде възможно в бъдещето.“

Кай се е наслаждавала и на други високопоставени събития с голф тематика през изминалата година – тя също така присъства на Купата на Райдър с дядо си, президента Доналд Тръмп, през септември 2025 г.

Източник: New York Post    
