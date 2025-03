Тайгър Уудс откри нова любов с бившата жена на Тръмп-младши

И зточник, близък до семейство Тръмп, потвърди пред PEOPLE, че 49-годишният Уудс и 47-годишната Тръмп тайно излизат от няколко месеца.

Според доближения човек бившият ѝ съпруг, Доналд Тръмп-младши, приема връзката им спокойно.

Първоначално новината беше съобщена от Daily Mail.

Ванеса и Доналд-младши бяха женени в продължение на 12 години, преди тя да подаде молба за развод през 2018 г.

BREAKING: Vanessa Trump, the wife of Donald Trump Jr., has been taken to the hospital after being exposed to an unidentified white powder that was mailed to the couple's Manhattan apartment. pic.twitter.com/46mG9w0Qev