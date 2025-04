Доналд Тръмп коментира връзката между Тайгър Уудс и бившата си снаха

П резидентът Доналд Тръмп разкри как е научил за връзката между легендарния голфър Тайгър Уудс и бившата си снаха Ванеса Тръмп.

„Играх голф с него няколко пъти през последния месец – той е невероятен човек и изключителен спортист. Самият Тайгър ми разказа за това“, заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет в понеделник.

Тайгър Уудс потвърди връзката си с Ванеса Тръмп, бившата съпруга на Доналд Тръмп-младши

„Казах: 'Тайгър, това е добре. Това е напълно в реда на нещата.' Радвам се за тях двамата. Нека бъдат щастливи“, допълни президентът. Освен това той подчерта, че 49-годишният Уудс и 47-годишната Ванеса поддържат „страхотни отношения“.

„Обичам Тайгър и обичам Ванеса“, заяви Тръмп, добавяйки, че има „много специални и много добри отношения“ с известния голфър.

