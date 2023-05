Легендата на голфа Тайгър Уудс е обвинен в сексуален тормоз

Е рика Херман, бивша дългогодишна приятелка на Тайгър Уудс, обвини 15-кратния шампион по голф в сексуален тормоз, съобщи CNN.

"Един от най-великите голфъри на всички времена и една от най-влиятелните фигури в световния спорт е правил секс със своя служителка и след това, според нея, я принудил да подпише споразумение за неразкриване на информация или ще бъде уволнена", информира агенцията.

Холивудските звезди, които са пристрастени към секса

Erica Herman, who was a longtime girlfriend of professional golfer Tiger Woods, has accused the 15-time major champion of sexual harassment, according to a court filing by Herman's attorney in Florida. https://t.co/e1PUjHYehv