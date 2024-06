Вандалска проява върху "Стоунхендж": Природозащитници напръскаха с боя паметника

П ротестиращи природозащитници днес напръскаха с боя мегалитния паметник „Стоунхендж“ във Великобритания, предаде Ройтерс. Разпространени онлайн видеокадри показват оранжеви петна върху някои от камъните на най-известната в света праисторическа мегалитна структура.

Двама души са задържани по подозрение за нанасянето на щети на древния паметник, съобщи в изявление местната полиция.

Във видеозапис, разпространен от природозащитната група „Просто спрете петрола“ (Just Stop Oil), се вижда как двама активисти се втурват към два от мегалитите на „Стоунхендж“ и пръскат боя по тях, докато друг човек се опитва да ги спре.

Паметникът в Южна Англия е част от световното културно наследство на ЮНЕСКО и е една от шестте най-посещавани британски забележителности.

Групата „Просто спрете петрола“ набра популярност във Великобритания с разрушителните си протестни действия в подкрепа на природата, като нейни активисти затваряха главни пътища, прекъснаха културни и спортни събития и дори заляха със супа картина на Ван Гог.

Групата иска британското правителство да спре добива и изгарянето на петрол, газ и въглища до 2030 г.

Благотворителната организация „Английско наследство“ (English Heritage), която стопанисва „Стоунхендж“ засега не е коментирала този случай.

