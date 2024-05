Манхатънхендж идва: Какво представлява и как да го видите

Met Gala?

Това е стара новина.

Най-очакваното събитие в Манхатън през май е нещо, за което всеки може да се сдобие с билет, ако случайно се намира в града, благодарение на неочакваното партньорство между Слънцето и уличната мрежа, известна като Манхатънхендж.

Какво е Манхатънхендж?

Да, Манхатънхендж звучи като измислена дума и да, така е, защото е така, но самият феномен определено е реален.

Това е събитие, което се случва два пъти годишно, когато залезът на слънцето се изравнява с уличната мрежа на Манхатън, което означава, че всеки, който се намира на някоя от улиците, движещи се на изток и на запад - поне тези, които имат добра видимост към Ню Джърси през река Хъдсън - се среща с естетически приятен залез.

Manhattanhenge Is Coming: What It Is And How To See It https://t.co/VVnB4S2yaO

Защо се случва това?

Ако ви се струва, че това напомня на случващото се в Стоунхендж, значи мислите правилно.

Терминът „Манхатънхендж“ е измислен от известния астрофизик Нийл деГрас Тайсън. Той го нарекъл така, защото явлението му напомняло за праисторическия паметник, където камъните са подредени в посока на изгряващото Слънце при лятното слънцестоене и на залязващото Слънце при зимното слънцестоене.

Докато се спори дали Стоунхендж е проектиран по този начин с някаква цел, Манхатънхендж е просто съвпадение - въпреки че ако не беше така, щеше да е чудесна теория на конспирацията. Остров Манхатън е наклонен на около 30 градуса на изток от реалния север и когато властите са правили проекти за уличната мрежа, тя е била наклонена по същия начин, за да се съобрази с това.

Manhattanhenge is coming up! 4 days a year and the first in 2023 is May 29, at 8:13 p.m., with a half sun visible as it dips below the horizon. The following day, May 30, at 8:12 p.m. will be a full-sun spectacle. https://t.co/oFfWcr359j