4000-годишният „Сейхендж“- построен, за да „удължи лятото“

М истериозният дървен кръг от бронзовата епоха, известен като „Сейхендж“ на източния бряг на Англия, е построен преди повече от 4000 години в опит да се върне топлината по време на изключително студен период, сочи ново проучване.

Теорията е нов опит да се обясни погребаната структура - груб кръг с диаметър около 25 фута (7,5 м), направен от 55 разцепени дъбови ствола, обграждащи „подкова“ от пет по-големи дъбови стълба около голям обърнат дъбов пън - която беше изкопана и преместена в музей през 1999 г.

(Във видеото научете за друг подобен монумент: В язовир в Испания се появи мегалитен комплекс, подобен на Стоунхендж)

Други изследователи предполагат, че тя е построена в памет на важен човек, който е починал, или че е била място за „небесни погребения“, където мъртвите са били кълвани от птиците, които се хранят с мърша.

