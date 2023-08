18 пакистанци изгоряха до смърт в катастрофирал автобус

Най-малко 18 души изгоряха до смърт в неделя, когато през нощта автобус се разби в друго превозно средство, превозващо дизелово гориво в Източен Пакистан, съобщиха официални лица.

Инцидентът е станал на магистрала около 4:30 сутринта близо до град Пинди Бхатиан в източната провинция Пенджаб.

"В рамките на пет минути целият автобус беше обхванат от пламъци. Осемнадесет души изгоряха живи, докато други 16 бяха ранени, от които четирима са в критично състояние. Изглежда, че шофьорът на автобуса е задрямал. Откритият микробус е превозвал варели с дизел и бензин", каза старши полицейски офицер Фахад Ахмед по телефона за АФП.

A bus in Pakistan caught fire after hitting a van parked on the hard shoulder of an intercity motorway in the eastern province of Punjab, killing at least 18 people and injuring 13 others.



