Ужасяващ момент: Мълния удря самолет, превозващ 400 пътници (ВИДЕО)

Б оинг 777 на Air Canada, превозващ 400 пътници, беше ударен от мощна мълния малко след излитане от летище Ванкувър, Канада.

Няма пострадали по време на инцидента, който е бил заснет на видео от наблюдател на самолета. Боингът успява да продължи полета си и да кацне, както е предварително планирано, на летище Хийтроу в Лондон.

Спиращото дъха видео е заснето от авиационния ентусиаст Итън Уест, който учи за пилот.

Мълнията удря самолета и продължава към земята, но инцидентът не повлиява на полета.

Въпреки че изглежда ужасяващо от земята, пътниците не почувствали нищо.

Според Executive Flyers модерните самолети са изградени от въглероден композит, който е покрит с тънък меден слой, за да провежда електричеството около самолета и да му попречи да влезе.

Пътниците биха могли да видят светкавица или звук от гръмотевица, ако мълния удари самолета им, но няма да бъдат в опасност и няма да я усетят.

Air Canada съобщи, че самолетът е бил проверен при пристигането си на лондонското летище Хийтроу, за да се гарантира, че няма щети, които да са засегнали безопасността на полета.

Според Националната метеорологична служба на САЩ, всеки самолет е удрян от мълния средно веднъж или два пъти годишно.

Повечето удари на мълнии се случват при температури, близки до нулата, на голяма надморска височина или по време на турбуленция и варират според местоположението.

