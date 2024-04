Ужасен пожар в Истанбул, десетки загинали

П ри пожар в 16-етажна жилищна сграда в Истанбул загинаха най-малко 29 души, съобщи губернаторът на най-големия град в Турция.

"Броят на хората, които загубиха живота си при пожара... в района "Гайреттепе", в квартал "Бешикташ", се увеличи на 29", посочи Давут Гюл.

Пожар в болница в Истанбул, пациент е загинал

"Един човек, пострадал при пожара, е в болница", се допълва в съобщението.

Пожарът е започнал в 12:47 ч. и е бил овладян от пожарникарите часове по-късно.

Телевизионните кадри показаха пламъци и стълб гъст дим, който излиза от прозорците на горящата жилищна сграда

Огънят е избухнал по време на строителни работи на първия и втория подземни етажи, където се е помещавал нощен клуб, поясни Гюл пред репортери.

Пожар пламна в хотел в Истанбул, има загинали

"Започнато е разследване", обяви министърът на вътрешните работи Али Ерликая на Турция

Петима души са били арестувани на място във връзка с пожара, информира NTV.

Новоизбраният кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който пристигна на мястото, заяви, че "пожарът е под контрол. Да се надяваме, че няма други жертви", като поднесе "съболезнования" на близките на загиналите и ранените.

15 people died in a fire in a nightclub that was under renovation in #Istanbul's Şişli district#Turkiye pic.twitter.com/GhkYhN61jz