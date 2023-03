Пожар пламна в хотел в Истанбул, има загинали

П ожар пламна в хотел в източната част на Истанбул, съобщи агенция IHA. При инцидента са загинали най-малко двама души.

Огънят е избухнал в 7-етажен хотел в квартал "Пендик", в източните покрайнини на града, около 07,45 ч. местно време.

Terrible news of a fire outbreak at a hotel in Istanbul's Pendik district. pic.twitter.com/95GwaASeL9