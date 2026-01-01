Ужас в Алпите: Пожар в бар, има десетки жертви и ранени

Свят

Говорителят на полицията Гаетан Латион заяви, че първоначално е имало „експлозия с неизвестен произход“

1 януари 2026, 11:35
Източник: БТА/AP

П ожар е избухнал в претъпкан бар в луксозния швейцарски ски курорт Кран Монтана в навечерието на Нова година, убивайки и ранявайки няколко души, съобщи полицията рано в четвъртък.

Загиналите може да са няколко десетки, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс, като цитират изявление на полицията.

Ранените са около 100, повечето от тях сериозно, според властите. Полицията съобщи, че множество хора получават медицинска помощ заради изгаряния, а в момента на експлозията в бара е имало над 100 души.

"Ние сме съкрушени“, заяви на пресконференция Фредерик Гислер, началник на полицията на кантона Вале.

Някои от пострадалите са чужденци. Хеликоптери и линейки помагат на ранените, след като интензивното отделение и операционната зала в регионалната болница са се оказали претоварени, според регионалния съветник Матиас Ренар.

В регион, препълнен с туристи, каращи ски по пистите, властите призоваха местното население да проявява предпазливост през следващите дни, за да се избегнат инциденти, които биха изисквали медицински ресурси, които и без това са претоварени.

Пожарът в популярния сред туристите бар "Констеласион" в кантона Вале е избухнал към 1:30 през нощта. Полицията, пожарната и спасителните служби оказват помощ на жертвите. Районът е отцепен и над него е установена зона, забранена за полети, добави полицията.

Причините за експлозията се разследват, но според властите версията за умишлено нападение се изключва.

Източник: БГНЕС, БТА/Асен Георгиев    
