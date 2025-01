Уволниха дресьора на орела Олимпия заради неприлични кадри (СНИМКИ)

Ф еновете на италиански футболен клуб ще останат за известно време без любимия си талисман - орела Олимпия, който лети над главите им, след като неговият дресьор е уволнен заради публикуването на снимки на неговия пенилен имплант в интернет.

Хуан Бернабе, който преди това беше отстранен, след като беше заснет да изпълнява фашистки поздрав в края на мач, сподели откровените снимки и видеоклипове в личните си профили в социалните мрежи, след като се подложи на операция.

Испанският дресьор се е подложил на интимната операция.

В интервю за италианско радиопредаване той добави, че се чувства „много горд“ и „по-мъжествен“ като част от футболния клуб „Лацио“.

Скоро след това отборът от Серия А уволни Бернабе.

„Шокиран да види фотографските снимки и видеоклипа на Хуан Бернабе и да прочете изявленията, които ги придружават, “Лацио” обявява, че с незабавно прекратява всички отношения с това лице, предвид сериозността на поведението му“, се казва в изявление на римския клуб.

Italian football club Lazio has terminated its contract with Juan Bernabé, the falconer responsible for their eagle mascot, Olimpia, after he shared explicit images on social media.



