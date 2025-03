Урсула фон дер Лайен: Трябва спешно за превъоръжим Европа

"Трябва спешно за превъоръжим Европа". Това заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след края на ключова среща на върха на няколко европейски страни плюс Канада, състояла се в Лондон и посветена на европейската сигурност и на войната в Украйна, предаде Франс прес.

Мелони: Трябва да се избегне разделение на Запада по отношение на Украйна

Пред медиите председателката на ЕК, участвала във форума заедно с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, заяви, че „един глобален план относно начина на превъоръжаване на Европа“ ще бъде представен на специалната среща на върха на ЕС, посветена на темата за отбраната, която ще се състои на 6 март.

Ursula von der Leyen at the European emergency meeting on Ukraine in London:



“The path to peace is strength. Weakness breeds more war.



We will support Ukraine, while undertaking a surge in European defence.”



🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/durucMpE10