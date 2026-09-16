Урсула фон дер Лайен ще произнесе речта си за състоянието на ЕС

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Проучване: Много граждани на Франция, Германия и Испания не знаят коя е Урсула фон дер Лайен

Урсула фон дер Лайен представя шестата си реч за състоянието на ЕС с акцент върху изкуствения интелект, конкурентоспособността, климата, търговията, миграцията, отбраната и социалните медии.

Основните цели са повишаване на устойчивостта на Европа, намаляване на технологичното изоставане спрямо САЩ и Китай, ускоряване на отбранителната индустрия и реформа на миграционните правила.

Речта идва на фона на политическо напрежение в Европейския парламент; специален гост в Страсбург ще бъде канадският премиер Марк Карни, а след фон дер Лайен лидерите на политическите групи ще отговорят.

Урсула фон дер Лайен ще се качи на трибуната в Страсбург тази сутрин за шестата си реч за състоянието на Европейския съюз.

На фона на войни, горски пожари и Доналд Тръмп, председателят на Европейската комисия ще използва речта, за да представи своя дневен ред: да направи Европа по-устойчива на климатичните промени, да намали изоставането спрямо Китай и САЩ в областта на изкуствения интелект, да ускори развитието на отбранителната индустрия на блока и да реформира миграционните правила.

През последните шест месеца представители на институциите в Брюксел са предоставяли идеи, искания и политически ангажименти, които да бъдат включени в речта, макар съдържанието ѝ да е било пазено в строга тайна.

Процесът по изготвянето на речта се разви на фона на напрежение в парламентарната коалиция на фон дер Лайен. Тя ще се обърне към Европейския парламент в момент, когато нейните съюзници от дясноцентристкия спектър все по-често са склонни да работят с крайната десница, докато левоцентристките сили настояват тя да постави ясна граница.

Канадският премиер Марк Карни ще присъства в пленарната зала, докато Отава се стреми да задълбочи стратегическите си отношения с Европа на фона на влошаващите се отношения с Вашингтон.

Кой знае какво има в речта?

Много малко хора - дори вътрешни за институциите.

Когато председателят на Европейската комисия обяви „Европейската година на младежта“ в речта си през 2021 г., това се оказа изненада дори за образователния отдел, който трябваше да реализира инициативата.

Какви теми ще бъдат засегнати?

Фон дер Лайен и най-близките ѝ съветници ще продължат да работят по речта до последния момент.

Въз основа на разговори с повече от дузина европейски представители, пожелали анонимност, за да обсъдят приоритетите и основните послания на председателката, редакцията на POLITICO е научила, че тя ще говори за…

изкуствения интелект; конкурентоспособността; климата; търговията; миграцията; отбраната; социалните медии.

Ето как ще протече речта…

Очаква се речта да започне в 9:00 ч. централноевропейско време. Тя ще се проведе в Европейския парламент в Страсбург и, съдейки по предишните изяви, фон дер Лайен ще говори около час.

Пленарната зала ще бъде изпълнена с евродепутати, както и с европейските комисари, а тази година ще има и специален гост - канадският премиер Марк Карни.

След като фон дер Лайен приключи, лидерите на политическите групи в Европейския парламент ще получат възможност да отговорят.