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Малума стана баща за втори път, роди му се син

Певецът сподели черно-бяла снимка със сина си и Сусана Гомес, с която са заедно от 2020 г.

16 септември 2026, 07:01
Малума
Малума   
Източник: Getty Images
  • Малума и приятелката му Сусана Гомес станаха родители за втори път - на 14 септември се роди синът им Орион Лондоньо Гомес.
  • Двойката вече има 2-годишна дъщеря Париж, а връзката им започва през 2020 г.
  • Малума споделя, че бащинството е променило приоритетите му и го мотивира да се грижи повече за здравето си и да бъде пример за децата си.

Семейството на Малума се увеличи с още един член, пише People.

32-годишният колумбийски музикант и актьор стана баща за втори път заедно с приятелката си Сусана Гомес. Двамата обявиха щастливата новина в Instagram във вторник, 15 септември.

На черно-бяла снимка Малума държи новороденото си бебе с едната ръка, а с другата прегръща Гомес, като е допрял челото си до нейното.

„Орион Лондоньо Гомес. 14.09.26“, написаха двамата в публикацията си, разкривайки, че в понеделник са станали родители на момче.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Малума и Гомес вече са родители на 2-годишната си дъщеря Париж.

През май Малума сподели, че двамата очакват второто си дете, като съобщи вълнуващата новина в Instagram. На черно-бялата снимка певецът и дъщеря му Париж нежно целуват наедрялото коремче на Гомес.

"Излязох от дупката": Малума очаква второ дете след тежка битка с паническите атаки

Бъдещият тогава баща на две деца лаконично придружи сладката публикация по случай Деня на майката с емоджи на светлосиньо сърце.

След като Малума стана баща на дъщеря си Париж, той се появи на корицата на юлския брой на списание Allure през 2024 г. и разказа как се е променил светогледът му, откакто е станал баща.

„Всичко се промени. И аз го обичам“, каза Малума за този нов етап от живота си. „Сега се събуждам всеки ден с желанието да покоря света. Знам, че трябва да се справя дяволски добре“, допълва той.

„За Париж нищо не е невъзможно“, добави той. „Трябва да водиш с личния си пример. Всяка вечер, когато мога, си лягам в 9 и ставам в 5:30, за да тренирам във фитнеса, защото искам да съм здрав. Искам да я накарам да се гордее с мен“, обяснява Малума. 

Малума и Гомес са във връзка от 2020 г. Певецът разкри, че двамата очакват първото си дете чрез музикалния клип към песента му „Procura“, който излезе през октомври 2023 г.

Той съобщи за раждането на дъщеря си в публикация в Instagram.

„На 9 март в 8:23 ч. сутринта се роди любовта на живота ни - Париж Лондоньо Гомес. Благодаря на всички за поздравите за рождения ден и добрите пожелания“, написа на испански изпълнителят на „Hawái“.

„Сусана… Любов моя: Благодаря ти, че сбъдна най-голямата ми мечта - да бъда баща. Никога няма да забравя този момент“, продължи той и добави: „Обичам ви.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Източник: People      
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