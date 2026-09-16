Любопитно

Жена отслабна със 70 кг и спаси два човешки живота

Трогателната история на Ринат, която свали 70 кг, за да дари бъбрек на съпруга си. Последна промяна в плана доведе до кръстосана трансплантация, спасила два човешки живота.

16 септември 2026, 06:29
Жена отслабна със 70 кг и спаси два човешки живота
Източник: iStock

Е дна невероятна история за любов, жертвоготовност и човешка добрина развълнува хиляди хора по света. Жена се подложи на пълна промяна и свали 70 килограма с една-единствена цел - да стане донор на своя съпруг. Само две седмици преди очакваната операция обаче неочаквано обаждане от лекарите променя всичко и довежда до спасяването на два човешки живота.

Диагнозата, която променя всичко

Преди пет години Ринат Кара е бременна в осмия месец с близнаци, когато семейството разбира тежка новина: съпругът ѝ Мейр спешно се нуждае от нов бъбрек. Диабетичната му невропатия и развитите през годините усложнения довеждат до бъбречна недостатъчност, а състоянието му бързо се влошава - той губи зрението си и е принуден да премине на мъчителна диализа три пъти седмично.

Ринат нито за миг не се колебае и решава незабавно да изследва дали е съвместим донор. Тогава обаче медиците поставят тежко условие: след бременността тя тежи около 130 килограма и трябва драстично да отслабне, за да отговаря на медицинските изисквания за безопасност на донора.

Промяната: 70 килограма за 18 месеца

Вместо да се предаде, Ринат превръща това предизвикателство в лична мисия.

„Знаех, че всичко зависи от мен и трябва да го спася“, споделя тя.

За 18 месеца с желязна воля, промяна в хранителния режим и интензивни тренировки Ринат успява да свали 70 килограма. Тъканните тестове потвърждават, че тя е напълно съвместим донор за съпруга си.

Обратът: Кръстосано донорство спасява два живота

Две седмици преди насрочената сватба с операция, координаторът по трансплантации прави неочаквано предложение. В същата болница 61-годишен пациент чака подходящ донор от цели 16 години на диализа. Тестовете показват, че бъбрекът на Ринат е перфектна съвместимост за непознатия мъж.

Лекарите предлагат т.нар. кръстосано донорство (paired kidney exchange):

  • Ринат дарява своя бъбрек на 61-годишния непознат пациент.
  • Мейр получава съвместим бъбрек от друг алтруистичен донор - 35-годишен учител.

Така вместо само един, една операция дава шанс за нов живот на двама души едновременно.

Нов живот за две семейства

Обичащата си двойка се съгласява. Трансплантациите преминават успешно, а днес и Мейр, и непознатият мъж са далеч от диализните апарати и се възстановяват успешно. Двете семейства поддържат връзка и често се срещат.

За Ринат тази история променя целия ѝ живот - тя не само спасява съпруга си, но и намира ново здраве, енергия и активност за децата си.

Източник: TOI    
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