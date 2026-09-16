Двойният страх на Китай от изкуствения интелект

Китай вижда AI едновременно като огромна икономическа възможност и заплаха за режима: разузнаването предупреждава, че неконтролирани чужди модели могат да подкопаят „политическата сигурност“ и контрола на ККП върху информацията.

Пекин отказва да забави надпреварата с американските компании въпреки рисковете и планира интегриране на AI в цялото общество до 2035 г., като паралелно изгражда правила за предотвратяване на загуба на човешки контрол.

Вместо глобално споразумение за AI безопасност се задълбочава стратегическото съперничество между САЩ и Китай; и двете страни се опасяват от AI, но се страхуват още повече да не изостанат в технологичната надпревара.

If the people building general AI are worried that they might be threatening human survival, you'd think world leaders would at least be a little concerned.



However, Beijing's chief concern is not whether AI will wipe out humanity, it's whether it might undermine party control… pic.twitter.com/VdGaheoWRk — The Telegraph (@Telegraph) September 15, 2026

Китайските държавни медии тази седмица изглежда категорично отхвърлиха манифест за глобалната безопасност на изкуствения интелект, публикуван през уикенда от главния изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей. Той предложи временно да бъде спряно разработването на най-модерните системи, за да се даде време на компаниите да осигурят задълбочено тестване и „съгласуване“ на моделите, тоест съобразяването им с етични правила, пише Newsweek .

Амодей предупреди, че рисковете от мощната технология, загубата на човешки контрол над изкуствения интелект или злоупотребата с него за кибератаки срещу все по-дигитализираните икономики по света, надхвърлят ползите от бързото развитие без подходящи защитни механизми. Сам Алтман от OpenAI и Илон Мъск, който основа xAI през 2023 г., а през 2026 г. компанията беше придобита от SpaceX и преименувана на SpaceXAI, също се съгласиха с тази позиция.

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Какво означава безопасността на изкуствения интелект за Китай

Китайският националистически таблоид Global Times заяви в неделя, че изявлението на Амодей на пръв поглед изглежда разумно, но има „скрит дневен ред“, насочен срещу китайския сектор на изкуствения интелект.

Изданието посочи препоръките, които биха довели до изключването на Китай от екосистемата на САЩ за по-модерен хардуер и ноу-хау в областта на изкуствения интелект, за да може Вашингтон да запази преднината си пред конкуренцията.

Ограниченията на САЩ върху нововъзникващите технологии, които биха могли да дадат тласък на застоялата китайска икономика, отдавна са повод за безпокойство сред лидерите в Пекин. Но колективните рискове за националната сигурност от изоставането в надпреварата за изкуствения интелект бяха публично очертани за първи път миналата седмица от най-високопоставения китайски разузнавателен служител Чън Исин.

В статия в списание China Cybersecurity Чън постави сигурността на режима на първо място сред шестте основни риска, свързани с изкуствения интелект. По думите му враждебни сили, използващи модели на изкуствен интелект, които не са под китайски контрол, биха могли да разпространяват фалшиви и вредни послания, които директно да застрашат „политическата сигурност“ на Китай.

Сред останалите опасения са потенциални атаки срещу критична инфраструктура, извличане на чувствителни данни от чуждестранни разузнавателни служби, ограничения върху износа на технологии, предизвикателства пред обществения контрол и използването на изкуствения интелект в съвременната война.

Официалната декларация за сигурността на изкуствения интелект включваше предупреждения, които по-рано са били отправяни лично от китайския лидер Си Цзинпин, както и от Министерството на държавната сигурност, което Чън ръководи.

Основната китайска разузнавателна агенция от години предупреждава, че чуждестранни фактори могат да злоупотребяват с инструменти на изкуствения интелект, като евтините генеративни изображения, за да манипулират общественото мнение и да застрашат обичайно строгия контрол на Комунистическата партия върху информацията.

Решението на „сложните рискове и предизвикателства“, породени от бързото развитие на изкуствения интелект, според Чън е да се „придържаме към контрола на партията върху интернет и контрола на партията върху данните“ и да „превърнем предимствата на партийното ръководство в ефективно управление на изкуствения интелект“.

Според експерти изявлението на Чън показва, че американското определение за безопасност на изкуствения интелект се различава от китайското. Докато в САЩ фокусът е върху катастрофалните последици за човечеството, в Китай вниманието е насочено към легитимността и дълголетието на Комунистическата партия.

„С други думи, от гледна точка на ККП централният въпрос не е просто изкуствен интелект или никакъв изкуствен интелект. Дори не става дума по същество за съревнование между САЩ и Китай. Става дума за надпревара между САЩ и ККП за това кой ще контролира изкуствения интелект, данните, информацията и в крайна сметка бъдещето на обществото“, заяви Хенри Гао, професор по право в Singapore Management University, в X.

„А който спечели тази надпревара, ще определи бъдещето на човечеството“, добави Гао.

Президентът Доналд Тръмп заяви в понеделник, че опасенията за безопасността на изкуствения интелект са измама, като добави, че противопоставянето на изграждането на центрове за данни в САЩ ще бъде от полза единствено за Китай.

„Срещу изкуствения интелект и центровете за данни се води БОЛНА конспирация, а единственият, който е доволен от това, е Китай. КОЙТО СПЕЧЕЛИ ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ, ПЕЧЕЛИ! Ние водим Китай и всички останали и ще продължим да го правим. Теоретици на конспирациите, предатели, изменници и хора, които изнасят информация, ВНИМАВАЙТЕ!“, написа Тръмп в своя акаунт в Truth Social.

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Китай не може да си позволи да забави темпото

Изкуственият интелект може да трансформира китайската икономика, която в продължение на десетилетия разчита на износа на промишлени стоки, включително на новоразработени високотехнологични продукти.

Новият сектор предлага на Китай рядката възможност да завладее световни пазари със своите услуги в областта на изкуствения интелект и инфраструктурата за данни и енергия. За да настигне водещите американски компании в сектора обаче, Пекин трябва да поеме рискове.

Вместо да забавя темпото, китайското правителство удвоява усилията си по пътна карта за изкуствения интелект, която предвижда интегриране на дигиталния интелект в цялото общество до 2035 г.

В същото време китайските власти разработват политики за управление на автономни AI агенти, системи, проектирани да изпълняват множество задачи самостоятелно.

Тези усилия изглежда са се ускорили, след като агенти, създадени от OpenAI и китайската компания Moonshot, демонстрираха способност да заобикалят ограниченията за безопасност и да проникват в затворени тестови среди, известни като „пясъчници“.

През май китайският регулатор за киберсигурността, комисията за икономическо планиране и министерството на индустрията публикуваха първата съвместна политика на страната за развитието на изкуствения интелект, насочена към предотвратяване на т.нар. „оперативна загуба на контрол“.

В понеделник китайският орган за стандартизация на киберсигурността, известен като TC260, заяви в последната си рамка:

„Трябва да създадем закони и регулации, технологичен мониторинг, системи за ранно предупреждение и системи за реагиране при извънредни ситуации, за да укрепим основата на безопасността, да предотвратим злоупотреби и злонамерено използване и да гарантираме, че изкуственият интелект винаги остава под човешки контрол.“

При сегашните темпове на развитие на изкуствения интелект рояк от ботове, чието поведение не е съобразено с човешките цели, би могъл да поеме контрола над интернет в рамките на шест до 12 месеца, което „потенциално може да причини щети за стотици милиарди долари“, според Амодей, който е съосновател на Anthropic през 2021 г.

В някои отношения опасенията на Китай за неконтролируемото развитие на моделите на изкуствения интелект наподобяват страховете в САЩ, но Пекин е по-загрижен за икономическите последици от изоставането.

Амодей заяви, че демократичните държави ще трябва да определят темпото на всяко забавяне, за да запазят преднината на САЩ „пред авторитарните режими, най-вече Китайската комунистическа партия“, с цел намаляване на рисковете за националната сигурност.

Той призова за забрана на продажбата на чипове за изкуствен интелект и оборудване за производство на чипове на Китай, както и за затягане на контрола върху неразрешеното „дистилиране“, използването на AI модели, създадени в САЩ, за обучение на китайски системи.

„Когато създателите на потенциално „чудовище“ започнат да призовават за сдържаност, е разумно да се запитаме дали са открили нова опасност за човечеството, или старо безпокойство от конкурентите“, написа англоезичният китайски вестник China Daily в понеделник.

Реакцията на китайските държавни медии към манифеста на Амодей изглежда е била повлияна от силното убеждение, че водещите AI лаборатории в САЩ имат намерение да държат Китай на второ място, заяви Райън Федасиук, изследовател на технологиите в American Enterprise Institute, в анализ в X във вторник.

По думите му това означава, че публикациите не отразяват непременно опасенията на китайските лидери.

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Уроци от Студената война?

Алтман от OpenAI е сред онези, които смятат, че САЩ и Китай могат да работят заедно, за да предотвратят злонамереното използване на изкуствения интелект, което застрашава и двете държави.

Той прави паралели и с начина, по който САЩ и Съветският съюз са се обединили, за да ограничат разпространението на ядрените оръжия по време на Студената война.

В интервю за Fortune миналата седмица Алтман заяви, че Тръмп и Си „ще получат заедно Нобелова награда за мир“, ако се споразумеят за рамка за мирно сътрудничество.

Посещението на Си във Вашингтон следващата седмица, първото му официално държавно посещение в САЩ от повече от десетилетие, би могло да послужи като платформа за обявяването на подобно споразумение. Всички признаци обаче сочат, че нито той, нито Тръмп биха били готови да се откажат от малкото предимство, което имат в надпреварата за изкуствения интелект.

Бил Бишъп, автор на информационния бюлетин Sinocism в Substack, заяви:

„Надявам се САЩ и Китай наистина да започнат диалог за изкуствения интелект, но двете системи се намират в ситуация, която политическите лидери и от двете страни все повече възприемат като екзистенциална борба, не толкова за човечеството, колкото за собствените им държави.“

„Не виждам как могат да преодолеят тази пропаст, дори и да искат“, каза Бишъп.

Пекин вече е заложил на свят, в който изкуственият интелект ще остане част от него, със или без одобрението на Америка.

Това лято Си създаде глобален орган за управление на изкуствения интелект със седалище в Шанхай, за да гарантира, че независимо от това как ще се развие AI индустрията, Китай ще остане ключовият фактор при вземането на решения, а приятелски настроените към Пекин държави ще бъдат основните заинтересовани страни.