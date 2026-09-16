Слънцето се завръща в сряда: Градусите скачат до 28°

С лед хладния вторник, в сряда ни очаква предимно слънчево и приятно топло време с максимални температури между 23° и 28°, като по-значителна облачност и слаби краткотрайни валежи се очакват главно в югоизточните и планинските райони.

През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява. Значителна ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта в Източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, по Черноморието малко по-високи, а в района на София – около 12°.

В сряда ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността главно около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските. Ще духа слаб, в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, в София – около 25°. Атмосферното налягане още ще се понижи и през деня ще доближи средното за месеца.

Прогнозни температури на НИМХ за сряда, 16 септември Източник: НИМХ

В планините ще има променлива облачност и на отделни места, главно в масивите от Югозападна България и в Централна Стара планина ще превали слабо. По високите части ще духа до умерен вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 10°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. По южното крайбрежие почти през целия ден ще бъде със значителна облачност и слаби краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 24°-26°. Температурата на морската вода е 23°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 7 мин. и залязва в 19 ч. и 35 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 28 мин. Луната в София изгрява в 12 ч. и 57 мин. и залязва в 21 ч. и 50 мин. Фаза на Луната: два дни след новолуние.

В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Сутрин на места в Източна България ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от източната четвърт. Минималните температури ще са между 8° и 13°, дневните – между 24° и 29°, през втория ден с 1-2 градуса по-високи.