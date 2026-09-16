Зеленски разкри: Руски дронове атакували Молдова, докато президентският му самолет бил там

Зеленски заяви, че руски дронове два пъти са нарушили въздушното пространство на Молдова, докато президентският му самолет е бил транзитно в Кишинев; при единия случай дрон е продължил към Румъния.

Украинският президент планира срещи с Еманюел Макрон и Доналд Тръмп в Ню Йорк в края на септември, като с Макрон вече е обсъдил дипломатическите усилия за прекратяване на войната.

Зеленски очаква подновяване на преките преговори с Русия през септември, докато Кремъл не изключва евентуална среща през октомври.

Ukraine's Zelenskiy says Russian drones attacked Moldova twice while he was in transit https://t.co/i2SNwcp0Gh via @@YahooNews — Darwin (@Darwin15237051) September 16, 2026

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в излъчвано вчера интервю, че руски дронове два пъти са атакували молдовското въздушно пространство, докато той е преминавал транзитно през Молдова със самолета си, предаде Ройтерс.

В интервю за американската телевизия Си Би Ес Зеленски каза, че той е бил на летището в молдовската столица Кишинев, по време на пътуване за чужбина и по време на връщане, когато са се разиграли тези инциденти.

"Президентският ми самолет беше в Молдова и затова те атакуваха Молдова, молдовското въздушно пространство. Може би не са искали да атакуват лично мен . . ., ", каза Зеленски.

"Когато се прибирахме, отново през Кишинев, те направиха същото нещо", заяви още украинският лидер.

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На 9 септември говорител на молдовското правителство заяви, че излитането на самолета на Зеленски за Норвегия е било забавено, тъй като молдовските власти са закрили въздушното пространство на Молдова заради тревога за дронове.

Два руски дрона навлязоха в молдовското въздушно пространство този ден. Единият се приземи в поле на север от Кишинев и причини пожар, а вторият навлезе продължи да лети за Румъния и навлезе в румънското въздушно пространство.

Зеленски досега не беше коментирал втория инцидент. Не е ясно кога точно президентът е преминал транзитно през Молдова на път за Украйна при завръщането си от Канада.

Молдовските власти заявиха, че два дрона са навлезли във въздушното пространство на Молдова на 14 септември.

Ukraine : Volodymyr Zelensky prévoit de rencontrer Emmanuel Macron "prochainement" à New York

➡️ https://t.co/NqC6RiUspo pic.twitter.com/zdp9CEXNnl — LCI (@LCI) September 16, 2026

По-рано Зеленски заяви, че ще се срещне с френския президент Еманюел Макрон скоро, в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

"Еманюел и аз се разбрахме да се срещнем скоро в кулоарите на Общото събрание на ООН", заяви Зеленски в социалната платформа "Екс" след телефонен разговор с Макрон.

Украинският лидер каза още, че е обсъдил детайлно с френския президент развитието на дипломатическия процес за прекратяване на войната в Украйна.

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По-рано Зеленски каза, че планира да се срещне с американския президент Доналд Тръмп в Ню Йорк в края на септември.

Вашингтон се опитва да възобнови усилията за намиране на изход от войната. Европейските лидери не участват директно в този процес, отбелязва Франс прес.

Украинският президент заяви, че разчита на възобновяване на директните преговори с Русия този месец, след произвеждането на руските парламентарни избори от 18 до 20 септември. Кремъл заяви, че не изключва среща през октомври