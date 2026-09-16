Завладя ли ви ИИ манията по 80-те? Ето скритата екологична цена, за която никой не говори

С оциалните мрежи като TikTok и Instagram за пореден път са завладени от вирусна вълна: потребители масово генерират свои ретро снимки и портрети в стила на 80-те години, ползвайки Изкуствен Интелект (ИИ). Цветните неонови нюанси, обемните коси и винтидж облеклото изглеждат като безобидно и забавно връщане назад във времето. Зад всеки от тези портрети обаче стои невидим, но огромен въглероден отпечатък.

Как да разпознаем дали снимка е генерирана от AI

Докато милиони потребители се наслаждават на виртуалната носталгия, експерти по екология и дигитални технологии започват да алармират за високата екологична цена, която плаща планетата за нашите секунди забавление.

Невидимият въглероден отпечатък зад един пиксел

Генерирането на изображение с изкуствен интелект не се случва просто на вашия телефон. За задкулисна обработка са необходими мощни дейта центрове (центрове за данни), разполагащи със хиляди графични процесори (GPU), работещи на максимални обороти.

80s Photo Trend: How much electricity and water does it take to turn your selfie into a retro AI image? The HIDDEN environmental costhttps://t.co/8J6xZ90cz6 — ET NOW (@ETNOWlive) September 13, 2026

Според проучвания в областта на дигиталната екология:

Консумация на енергия: Генерирането на само едно висококачествено ИИ изображение изразходва толкова електричество, колкото зареждането на пълен батериен цикъл на един съвременен смартфон.

Генерирането на само едно висококачествено ИИ изображение изразходва толкова електричество, колкото зареждането на пълен батериен цикъл на един съвременен смартфон. Водно охлаждане: Центровете за данни изискват милиони литри вода за охлаждане на прегряващите сървъри. Всяка направена ретро снимка индиректно коства капки прясна вода за охлаждане на инфраструктурата.

Центровете за данни изискват милиони литри вода за охлаждане на прегряващите сървъри. Всяка направена ретро снимка индиректно коства капки прясна вода за охлаждане на инфраструктурата. Въглеродни емисии: Когато милиони хора качват и генерират по няколко варианта на снимката си ежедневно, общият въглероден отпечатък на тази „безобидна“ вълна се равнява на хиляди изминати километри с автомобил.

Защо ИИ генерирането е по-тежко от обикновеното търсене?

Разликата между стандартно търсене в Google и генерирането на съдържание с генеративен изкуствен интелект е огромна. Стандартното търсене просто извлича вече съществуваща информация от базите данни, докато ИИ моделът извършва милиарди математически изчисления в реално време, за да "нарисува" и рендира изображението от нулата.

Love the 80s AI trend? Here’s the environmental cost nobody talks about. Please use AI Wisely. pic.twitter.com/nHml1KKUHp — Subhajit Mukherjee (@Subhajit) September 13, 2026

Това прави генеративните ИИ модели до 30 пъти по-енергоемки от обикновеното сърфиране в мрежата.

Трябва ли да се откажем от трендовете?

Еколозите не призовават за пълна забрана на изкуствения интелект или за спиране на дигиталното забавление, а за по-осъзнато използване.

AI може да се превърне в нова заплаха за планетата

Често потребителите генерират десетки вариации на една и съща снимка, докато харесат само една, изхвърляйки останалите. Осъзнаването, че всяка заявка към сървърите консумира реални природни ресурси, е първата стъпка към по-отговорно поведение в дигиталната ера.