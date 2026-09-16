Любопитно

Завладя ли ви ИИ манията по 80-те? Ето скритата екологична цена, за която никой не говори

Завладяващите ретро снимки от 80-те, генерирани с изкуствен интелект, се превърнаха в хит в мрежата. Но каква е екологичната цена и колко ресурси изразходват сървърите за нашите секунди забавление?

16 септември 2026, 06:31
Завладя ли ви ИИ манията по 80-те? Ето скритата екологична цена, за която никой не говори
Източник: iStock

С оциалните мрежи като TikTok и Instagram за пореден път са завладени от вирусна вълна: потребители масово генерират свои ретро снимки и портрети в стила на 80-те години, ползвайки Изкуствен Интелект (ИИ). Цветните неонови нюанси, обемните коси и винтидж облеклото изглеждат като безобидно и забавно връщане назад във времето. Зад всеки от тези портрети обаче стои невидим, но огромен въглероден отпечатък.

Как да разпознаем дали снимка е генерирана от AI

Докато милиони потребители се наслаждават на виртуалната носталгия, експерти по екология и дигитални технологии започват да алармират за високата екологична цена, която плаща планетата за нашите секунди забавление.

Невидимият въглероден отпечатък зад един пиксел

Генерирането на изображение с изкуствен интелект не се случва просто на вашия телефон. За задкулисна обработка са необходими мощни дейта центрове (центрове за данни), разполагащи със хиляди графични процесори (GPU), работещи на максимални обороти.

Според проучвания в областта на дигиталната екология:

  • Консумация на енергия: Генерирането на само едно висококачествено ИИ изображение изразходва толкова електричество, колкото зареждането на пълен батериен цикъл на един съвременен смартфон.
  • Водно охлаждане: Центровете за данни изискват милиони литри вода за охлаждане на прегряващите сървъри. Всяка направена ретро снимка индиректно коства капки прясна вода за охлаждане на инфраструктурата.
  • Въглеродни емисии: Когато милиони хора качват и генерират по няколко варианта на снимката си ежедневно, общият въглероден отпечатък на тази „безобидна“ вълна се равнява на хиляди изминати километри с автомобил.

Защо ИИ генерирането е по-тежко от обикновеното търсене?

Разликата между стандартно търсене в Google и генерирането на съдържание с генеративен изкуствен интелект е огромна. Стандартното търсене просто извлича вече съществуваща информация от базите данни, докато ИИ моделът извършва милиарди математически изчисления в реално време, за да "нарисува" и рендира изображението от нулата.

Това прави генеративните ИИ модели до 30 пъти по-енергоемки от обикновеното сърфиране в мрежата.

Трябва ли да се откажем от трендовете?

Еколозите не призовават за пълна забрана на изкуствения интелект или за спиране на дигиталното забавление, а за по-осъзнато използване.

AI може да се превърне в нова заплаха за планетата

Често потребителите генерират десетки вариации на една и съща снимка, докато харесат само една, изхвърляйки останалите. Осъзнаването, че всяка заявка към сървърите консумира реални природни ресурси, е първата стъпка към по-отговорно поведение в дигиталната ера.

Източник: TOI    
Изкуствен Интелект Въглероден отпечатък Екология Социални мрежи Ретро снимки Тренд 80-те Центрове за данни Консумация на енергия Генеративен ИИ Дигитална екология
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Суровата сметка за отоплението: Климатик, парно или термопомпа е най-изгодно тази зима

Суровата сметка за отоплението: Климатик, парно или термопомпа е най-изгодно тази зима

САЩ предупредиха гражданите си да избягват пътувания до Саудитска Арабия

САЩ предупредиха гражданите си да избягват пътувания до Саудитска Арабия

Хеликоптер на телевизионен канал се разби край Лос Анджелис, има загинали

Хеликоптер на телевизионен канал се разби край Лос Анджелис, има загинали

Зеленски разкри: Руски дронове атакували Молдова, докато президентският му самолет бил там

Зеленски разкри: Руски дронове атакували Молдова, докато президентският му самолет бил там

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
Китай иска да вкара още свои марки в Топ 10 по продажби

Китай иска да вкара още свои марки в Топ 10 по продажби

carmarket.bg
Камион за смет се запали в София
Ексклузивно

Камион за смет се запали в София

Преди 11 часа
Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”
Ексклузивно

Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”

Преди 13 часа
Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул
Ексклузивно

Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул

Преди 10 часа
Украйна започна контраофанзива в Донецка област
Ексклузивно

Украйна започна контраофанзива в Донецка област

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как кубински учител по танци е организирал саботажи за Русия

Как кубински учител по танци е организирал саботажи за Русия

Свят Преди 26 минути

Кубинец е организирал поредица от палежи в поне четири държави от ЕС, действайки по поръчение на руските спецслужби

„Красно село“ протестира срещу строежа на детска градина върху зелена площ

„Красно село“ протестира срещу строежа на детска градина върху зелена площ

България Преди 32 минути

Жители са събрали над 1200 подписа и настояват проектът да бъде преместен на друго място

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен

Урсула фон дер Лайен ще произнесе речта си за състоянието на ЕС

Свят Преди 1 час

Председателят на Европейската комисия представя визията си за по-сигурна и независима Европа

Снимката е илюстративна: Москва

Монахът от Търново, който станал митрополит на Москва: Историята на свети Киприян

Свят Преди 1 час

На тази дата православната църква почита паметта на света Евфимия и свети Киприян, митрополит Киевски и Московски

Президентът Илияна Йотова

Президентът Илияна Йотова е на посещение в Страсбург

България Преди 1 час

В Европейския парламент президентът ще разговаря с председателя Роберта Мецола, ще се срещне и с българските членове на ЕП

Малума

Малума стана баща за втори път, роди му се син

Любопитно Преди 1 час

Певецът сподели черно-бяла снимка със сина си и Сусана Гомес, с която са заедно от 2020 г.

Си Цзинпин

Двойният страх на Китай от изкуствения интелект

Свят Преди 2 часа

Пекин разкри опасенията си за непредвидимите рискове от изкуствения интелект, включително за оцеляването на управляваната от десетилетия еднопартийна система, на фона на съпротивата както в САЩ, така и в Китай срещу призивите за забавяне на развитието на индустрията

,

Жена отслабна със 70 кг и спаси два човешки живота

Любопитно Преди 2 часа

Трогателната история на Ринат, която свали 70 кг, за да дари бъбрек на съпруга си. Последна промяна в плана доведе до кръстосана трансплантация, спасила два човешки живота.

Слънцето се завръща в сряда: Градусите скачат до 28°

Слънцето се завръща в сряда: Градусите скачат до 28°

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Съд пусна под гаранция петима от задържаните за митнически измами

Съд пусна под гаранция петима от задържаните за митнически измами

България Преди 9 часа

Отчетено е обстоятелството, че обвиняемите са с чисто съдебно минало

Цената за САЩ на войната с Иран достигна 38 млрд. долара

Цената за САЩ на войната с Иран достигна 38 млрд. долара

Свят Преди 9 часа

Основният икономически ефект от конфликта е свързан с инфлационния натиск

Облак вулканична пепел блокира летището в Катания

Облак вулканична пепел блокира летището в Катания

Свят Преди 11 часа

Най-активният вулкан в Европа изхвърля пепел от неделя

Протест в София иска оставката на Румен Радев

Протест в София иска оставката на Румен Радев

България Преди 12 часа

Искат оставка на правителството заради бюджетния дефицит, новия външен дълг, продължаващата корупция

Радев: Трябва час по-скоро да градим скоростни пътища

Радев: Трябва час по-скоро да градим скоростни пътища

България Преди 12 часа

Днес Радев откри Новата учебна година във временната сграда на Основно училище „Христо Ботев“ в село Раковица

Трима застреляни край Капалъ чарши в Истанбул

Трима застреляни край Капалъ чарши в Истанбул

Свят Преди 12 часа

Полицията е задържала заподозрян на мястото на стрелбата

Полша загуби 230 млн. долара в сделка с крипто за петрол

Полша загуби 230 млн. долара в сделка с крипто за петрол

Свят Преди 13 часа

Orlen в крайна сметка се е отказала от договорите

Всичко от днес

От мрежата

Ваканцията свърши, но кучето ви още се държи странно – защо?

dogsandcats.bg

13 плюса и минуса на Шиба Ину

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Малума стана баща за втори път и показа малкия Орион

Edna.bg

Дневен хороскоп за 16 септември, сряда

Edna.bg

Пътят от класната стая до офиса: Защо България е сред лидерите в ЕС по младежка безработица?

Nova.bg

Илияна Йотова заминава на работно посещение в Страсбург

Nova.bg