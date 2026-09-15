Протест в София иска оставката на Румен Радев

Г раждани се събраха на протест срещу кабинета „Радев“ в „триъгълника на властта“ в София, предаде БГНЕС.

Организаторите и гражданско сдружение БОЕЦ искат оставка на правителството заради бюджетния дефицит, новия външен дълг, продължаващата корупция.

Протест срещу кабинета "Радев" в центъра на София

Протестиращите искат оставката на премиера Румен Радев, твърдейки, че има задълбочаване на младежкото насилие, липса на борба с организираната престъпност, опасна руска зависимост, разваляне отношенията ни с Европейския съюз, както и предателство към България и застрашаване на националната ни сигурност.

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"Няма пари за детска болница. И закриха Комисията по досиетата", добавят организаторите.