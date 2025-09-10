Урсула фон дер Лайен с "Реч за състоянието на съюза" пред Европарламента

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще изнесе ежегодната си „Реч за състоянието на съюза“ пред Европейския парламент в Страсбург.
Това е възможност да бъде очертана политическата програма на блока от 27 държави за предстоящия политически сезон.
Тя идва след трудно лято, белязано от много критикуваното търговско споразумение между Европейския съюз и Съединените щати, както и от инициативата за повишаване на отбранителните способности на Европа на фона на нарастващите опасения относно Русия.