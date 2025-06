Урсула фон дер Лайен ампутира "Зелената сделка", за да я спаси

М иналогодишните избори за Европейски парламент промениха политическата сцена в ЕС. Президентът на Комисията трябва да признае новото алтернативно дясно мнозинство, докато се бори да запази своя ключов политически успех, пише Politico .

Д-р Урсула фон дер Лайен никога не е имала пациент като "Зелената сделка“. Лечението, което предписва за вирусната политика, инфектираща нейния знаков проект, е ампутация.

Зелената европейска програма е под атака от разнородна коалиция от корпоративни лобисти, крайно-десни провокатори и собствената политическа фамилия на фон дер Лайен, Европейската народна партия (ЕНП).

Фон дер Лайен, която е най-високопоставеният изпълнителен орган в ЕС и лекар по образование преди да влезе в политиката, е твърдо решена да спаси пациента, дори ако това означава да отстрани някои от по-малките му крайници.

В крайна сметка фон дер Лайен счита "Зелената сделка“ за едно от най-значимите си политически постижения.

"Ние стоим твърдо зад Европейската зелена сделка. Промените в климата няма да изчезнат“, заяви главният говорител на Европейската комисия Паула Пиньо.

Стартирана в началото на първия й мандат като президент на Европейската комисия през 2019 г., "Зелената сделка“ обещава пълна реформа на икономиката на ЕС:

Но изборите за ЕС миналата година доведоха до алтернативно дясно мнозинство в Европейския парламент. Освен центристкото мнозинство, което подкрепи втория мандат на фон дер Лайен. Президентът на ЕНП Манфред Вебер оттогава използва това дясно мнозинство, за да атакува зеленото законодателство.

В отговор фон дер Лайен подкрепи по-свободни правила за емисиите на автомобили, намалени корпоративни регулации и пренасочване на зелени фондове, за да назовем някои от мерките.

Въпреки това, до този момент сърцевината на "Зелената сделка“, стремежът към въглеродна неутралност до 2050 г. и законите, които ще го осъществят, не са променени. Това е стратегията на фон дер Лайен.

"Намираме се на много по-различно място, отколкото в началото на първия мандат през 2019 г.“, казва високопоставен служител на Комисията, запознат с мисленето на фон дер Лайен, който пожела анонимност, за да запази добрите си отношения. "Президентът остава ангажиран с "Зелената сделка“, просто сега тя трябва да включва и някои от променените реалности.“

