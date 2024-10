Ураганът "Милтън" се насочи към Атлантическия океан

У раганът "Милтън" навлезе днес над Атлантическия океан, след като премина опустошително над американския щат Флорида прекъсвайки електроснабдяването на над 3,4 милиона потребители и предизвиквайки сто и петдесет торнада там, предаде Асошиейтед прес.

Бурята от трета категория по петстепенната скала на Сафир-Симпсън причини смъртта на най-малко петима души, но все пак не връхлетя фронтално град Тампа.

Периметърът на нанесените щети е голям, но губернаторът на Флорида - републиканецът Рон Десантис посочи, че това не е бил "най-лошият сценарий". Той обърна внимание на факта, че смъртоносната стихия като цяло е подминала Тампа, макар и в някои райони да се е излял 45 сантиметра дъжд.

Най-тежка е изглеждала ситуацията в окръг Сарасота, където нивото на водата е било между 2,5 и 3 метра. Все пак това е под върховото равнище при урагана "Хелийн", посочва АП.

"Ще оценим по-добре степента на щетите в хода на деня", каза Десантис. "Имаме още работа за вършене, но определено ще се справим", добави той. Очаква се летището на Тампа, което претърпя минимални щети, да е отворено отново до утре, прогнозира губернаторът.

