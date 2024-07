Критики и упреци: Унгария обвини съюзниците си от НАТО в двойни стандарти

У нгарското правителство обвини партньорите си от НАТО в двойни стандарти и неуспех в справянето с войната на Русия срещу Украйна, което предизвика вълнение в края на срещата на върха на НАТО във Вашингтон, предаде ДПА.

Унгарският министър на външните работи Петер Сиярто на среща с украинския президент Володимир Зеленски, че Унгария ще продължи да се застъпва за диалога и дипломатическите канали, съобщи говорител на унгарския първи дипломат.

Сиярто заяви, че настоящата стратегия за справяне с конфликта от последните две години и половина е пълен провал.

Hungary's nationalist prime minister, Viktor Orban, traveled to Florida on Thursday and met with former President Donald Trump following a NATO summit in Washington, a move likely to aggravate frustrations among Western allies over similar secretive... https://t.co/cTFBU06Crs